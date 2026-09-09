Bebe vuelve a la Argentina para celebrar los 20 años de Pafuera Telarañas

Las entradas para su presentación del 15 de octubre en el Teatro Ópera ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.

La gira también llevará a Bebe por escenarios de España y tendrá presentaciones en México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico.

Bebe celebra el disco que marcó el comienzo de su carrera

Publicado en 2004 y producido por Carlos Jean, Pafuera Telarañas significó un antes y un después en la trayectoria de Bebe. El álbum alcanzó una fuerte repercusión internacional y varias de sus canciones mantuvieron su vigencia a lo largo de los años.

Entre ellas aparece "Malo", uno de los mayores éxitos de la cantante, junto con "Ella", "Siempre Me Quedará" y "Ska de la Tierra".

La Argentina también ocupa un lugar importante en la historia de aquel trabajo: fue uno de los primeros países de Latinoamérica que recibió a la española durante su primera gira internacional. Por eso, su regreso dos décadas después tendrá un componente especial de celebración y reencuentro con el público local.

Durante los conciertos, Bebe estará acompañada por su banda y recuperará canción por canción el repertorio del álbum que impulsó su carrera.

La trayectoria de Bebe

María Nieves Rebolledo Vila, conocida artísticamente como Bebe, nació en Valencia y creció en Zafra, Extremadura. Además de cantante y compositora, desarrolló una carrera como actriz.

Su debut discográfico llegó en 2004 con Pafuera Telarañas, trabajo que le permitió obtener el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo.

Posteriormente publicó Y…, en 2009, y Cambio de Piel, en 2015, además de lanzar diferentes singles y colaborar con otros artistas.

A lo largo de su trayectoria, sus composiciones se caracterizaron por abordar temáticas sociales y mensajes vinculados al empoderamiento femenino. Ahora, veinte años después de su explosión internacional, vuelve a la Argentina para reencontrarse con las canciones que dieron inicio a su historia.