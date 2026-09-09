Bebe vuelve a la Argentina para celebrar los 20 años de Pafuera Telarañas
La cantante española regresa al país con una gira dedicada a su emblemático álbum debut y se presentará en Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba.
Bebe regresa a la Argentina con un espectáculo especial para celebrar las dos décadas de Pafuera Telarañas, el disco que marcó el comienzo de su carrera internacional y que incluye canciones que se convirtieron en clásicos, como "Malo", "Ella", "Siempre Me Quedará" y "Ska de la Tierra".
La cantante y compositora española llegará al país en octubre como parte de Pafuera Telarañas - 20 Años Tour, la gira internacional con la que vuelve a recorrer en vivo las canciones de aquel trabajo que la llevó a conquistar al público de distintos países.
En Buenos Aires, la cita será el 15 de octubre en el Teatro Ópera, donde estará acompañada por su banda completa para ofrecer un recorrido por el repertorio íntegro de su álbum debut.
Todas las fechas de Bebe en Argentina
La visita de la artista no se limitará a Buenos Aires. Su recorrido por el país comenzará el 13 de octubre en el Bioceres Arena de Rosario y continuará dos días después en la Ciudad de Buenos Aires.
Luego viajará al norte argentino para presentarse el 17 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, mientras que el cierre de esta serie de conciertos será el 18 de octubre en Quality Espacio de Córdoba.
Las entradas para su presentación del 15 de octubre en el Teatro Ópera ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.
La gira también llevará a Bebe por escenarios de España y tendrá presentaciones en México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico.
Bebe celebra el disco que marcó el comienzo de su carrera
Publicado en 2004 y producido por Carlos Jean, Pafuera Telarañas significó un antes y un después en la trayectoria de Bebe. El álbum alcanzó una fuerte repercusión internacional y varias de sus canciones mantuvieron su vigencia a lo largo de los años.
Entre ellas aparece "Malo", uno de los mayores éxitos de la cantante, junto con "Ella", "Siempre Me Quedará" y "Ska de la Tierra".
La Argentina también ocupa un lugar importante en la historia de aquel trabajo: fue uno de los primeros países de Latinoamérica que recibió a la española durante su primera gira internacional. Por eso, su regreso dos décadas después tendrá un componente especial de celebración y reencuentro con el público local.
Durante los conciertos, Bebe estará acompañada por su banda y recuperará canción por canción el repertorio del álbum que impulsó su carrera.
La trayectoria de Bebe
María Nieves Rebolledo Vila, conocida artísticamente como Bebe, nació en Valencia y creció en Zafra, Extremadura. Además de cantante y compositora, desarrolló una carrera como actriz.
Su debut discográfico llegó en 2004 con Pafuera Telarañas, trabajo que le permitió obtener el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo.
Posteriormente publicó Y…, en 2009, y Cambio de Piel, en 2015, además de lanzar diferentes singles y colaborar con otros artistas.
A lo largo de su trayectoria, sus composiciones se caracterizaron por abordar temáticas sociales y mensajes vinculados al empoderamiento femenino. Ahora, veinte años después de su explosión internacional, vuelve a la Argentina para reencontrarse con las canciones que dieron inicio a su historia.
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