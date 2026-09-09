Ronnie Wood vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será su esperado show

El repertorio que prepara Ronnie Wood para sus shows

La propuesta musical estará centrada en las diferentes etapas que atravesó Wood a lo largo de seis décadas de carrera. El repertorio tendrá como referencia principal “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que reúne buena parte de su recorrido artístico.

El álbum funciona como una retrospectiva de su trayectoria y atraviesa sus primeros trabajos junto a The Birds y The Creation, su paso por el Jeff Beck Group y Faces, y finalmente su llegada a los Rolling Stones, banda de la que forma parte desde 1975.

Además de repasar algunas de sus canciones más representativas, el material incluye cuatro grabaciones inéditas. Entre ellas se encuentran “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” realizada junto a Chrissie Hynde.

Así, el regreso de Ronnie Wood a la Argentina promete convertirse en una celebración de su extensa trayectoria, con un recorrido musical que atraviesa distintas épocas del rock y reúne tanto su faceta solista como su legado junto a algunas de las bandas más importantes del género.