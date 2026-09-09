Ronnie Wood vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será su esperado show
El legendario guitarrista sumó una presentación muy especial a su gira por Sudamérica, con una parada inédita en una importante ciudad del país.
Ronnie Wood, uno de los guitarristas más emblemáticos de la historia del rock, confirmó una nueva presentación en Argentina. El integrante de los Rolling Stones llegará a Rosario con Ronnie Wood & His Ammo Band para brindar un show el domingo 8 de noviembre.
La visita tendrá además una segunda escala en el país. El músico británico se presentará el 6 de noviembre en el Arena de Buenos Aires, dos días antes de su desembarco en Rosario, como parte de una gira que posteriormente continuará por distintos puntos de Sudamérica.
La fecha rosarina tendrá un condimento especial, ya que marcará el debut de Wood como solista en esa ciudad. Para la ocasión, además, contará con una invitada de lujo: la cantante irlandesa Imelda May, quien será parte de la presentación.
Cuándo y dónde será el show de Ronnie Wood en Rosario
El encuentro con el público rosarino está programado para el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Rosario. Las entradas podrán adquirirse a través de Turbo Entrada.
La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el 10 de septiembre a las 12, mientras que la venta general se habilitará el 11 de septiembre a las 12. En Buenos Aires, en tanto, el guitarrista tocará el 6 de noviembre en el Arena de Buenos Aires, fecha para la que ya fueron anunciados los últimos tickets disponibles.
El repertorio que prepara Ronnie Wood para sus shows
La propuesta musical estará centrada en las diferentes etapas que atravesó Wood a lo largo de seis décadas de carrera. El repertorio tendrá como referencia principal “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que reúne buena parte de su recorrido artístico.
El álbum funciona como una retrospectiva de su trayectoria y atraviesa sus primeros trabajos junto a The Birds y The Creation, su paso por el Jeff Beck Group y Faces, y finalmente su llegada a los Rolling Stones, banda de la que forma parte desde 1975.
Además de repasar algunas de sus canciones más representativas, el material incluye cuatro grabaciones inéditas. Entre ellas se encuentran “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” realizada junto a Chrissie Hynde.
Así, el regreso de Ronnie Wood a la Argentina promete convertirse en una celebración de su extensa trayectoria, con un recorrido musical que atraviesa distintas épocas del rock y reúne tanto su faceta solista como su legado junto a algunas de las bandas más importantes del género.
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