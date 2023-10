Belén Francese denunciará a Martín Whitencamp tras sus polémicas confesiones

“Lo que dice lo va a tener que probar en la justicia y sino va a tener que soportar lo que la justicia dictamine respecto de la situación que está contando esta persona”, comenzó explicando Broitman durante una entrevista con "Bien de Mañana". Luego de esto, sumó: "No me quiero cruzar con el señor porque va a ser denunciado como corresponde y tendrá que explicar en la justicia, no se puede dañar la imagen de una persona así".

Asimismo, el letrado declaró que Whitencamp "es una persona conflictiva y compleja" porque "está entrando por la ventana de una manera totalmente falaz" y "no puede probar nada". Sin dudas, los dichos de Martín han generado un gran escándalo al punto de que Belén Francese salió a hablar al respecto y lo liquidó.

andrea rincon belen francese Andrea Rincón y Belén Francese en PH.

La fura de Belén Francese con Martín Whitencamp

Luego de las declaraciones de Whitencamp, Carlos Monti se comunicó con Belén Francese y ella expresó su furia sobre los dichos del bailarín. “Este sujeto nunca salió conmigo. ¡Qué gran disparate! Ni tuvo absolutamente nada conmigo”, fueron sus primeros mensajes.

Después de esto sumó: "Siempre quiso infundir que salió con famosas. Le hizo lo mismo a Evangelina Anderson y a otras famosas. Jamás estuvo en esa fiesta”. Estas palabras hacen referencia a la fiesta que se celebró en la casa de Moria Casán y la cual generó una discusión entre Andrea Rincón y Francese en PH.

abogado francese