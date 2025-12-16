"Belén", la película de Dolores Fonzi más cerca de la nominación a los Premios Oscar
Protagonizada por Camila Plaate y Dolores Fonzi, "Belén" está disponible en Prime Video y tras su paso por el cine podría llegar a los Oscar.
Todavía no era oficial, pero el presentimiento estaba y finalmente la película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró sortear con éxito el primer corte de selección de la Academia de Hollywood. El filme ha quedado preseleccionado y mantiene viva la esperanza de competir por el Oscar a la mejor película internacional.
Este martes 16 de diciembre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer once shortlists (listas cortas) para diversos rubros, reduciendo significativamente el número de prenominados. En la categoría de mejor película internacional, 15 títulos fueron seleccionados de un total de 86 que habían sido aprobados inicialmente, y el filme argentino se encuentra entre ellos.
El proceso de preselección y los criterios de la Academia
La Academia estipula que un largometraje internacional es aquella producción de larga duración (superior a los 40 minutos) realizada fuera de los Estados Unidos y que posea un diálogo predominantemente en un idioma distinto al inglés. Para la ronda preliminar de votación, los miembros de la Academia de todas las ramas pudieron emitir su voto, siempre y cuando cumplieran con el requisito mínimo de visualización de la categoría.
Las 86 películas presentadas fueron distribuidas en siete grupos de votantes, cada uno con entre 12 y 13 títulos. Estos grupos fueron meticulosamente seleccionados para asegurar la diversidad en cuanto a la región de residencia de los votantes, su género y la duración de los filmes. Para que su voto fuera considerado válido, cada votante debió ver la totalidad de las películas asignadas a su grupo. Esta primera fase de votación se llevó a cabo entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre.
Además del rubro internacional, la Academia también definió las shortlists en otras diez categorías, incluyendo cortometraje y largometraje documental, maquillaje y peluquería, banda sonora original, canción original, sonido, efectos visuales, cortometraje de animación y cortometraje de acción real. Cabe destacar que los especialistas en Efectos visuales de Wicked: Por siempre, supervisados por el argentino Pablo Helman, también superaron la barrera sin inconvenientes. Como novedad, este año se revelará una preselección para dirección de fotografía (utilizando por primera vez un proceso de nominación en dos pasos) y se estrenará la categoría de mejor reparto.
Ahora, la expectativa se centra en el jueves 22 de enero de 2026, fecha en la que la Academia dará a conocer las cinco candidaturas finales en todos los rubros competitivos. La 98ª ceremonia de entrega del Oscar tendrá lugar en el Dolby Theatre, Hollywood, el domingo 15 de marzo de 2026.
Un precedente histórico a pesar de la competencia feroz
Existen razones para el optimismo en el caso de Belén. Lo cierto es que, a lo largo de la historia del cine naciona, existe una tendencia histórica: cada vez que una película argentina quedó en el shortlist, luego terminó siendo una de las cinco candidatas al Oscar a mejor película internacional. Este patrón se cumplió con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre (actual pareja de Dolores Fonzi), en 2022.
A pesar de este auspicioso historial, la competencia en la presente edición se perfila como una de las más complicadas. Esto es porque hay al menos tres producciones que suenan no solo para la terna internacional, sino también para competir en la categoría principal de mejor película (sin importar el idioma).
Las películas que presentan mayor desafío son:
-
Fue solo un accidente (Francia): Del iraní Jafar Panahi, esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año y se encuentra actualmente en los cines argentinos.
Valor sentimental (Noruega): Dirigida por el danés Joachim Trier, obtuvo el Grand Prix en Cannes (equivalente al segundo premio). Su estreno en Argentina está previsto para Navidad.
El agente secreto (Brasil): Este filme de Kleber Mendonça Filho se llevó dos galardones en Cannes: mejor director y mejor actor protagónico, para Wagner Moura.
Los 15 títulos que han pasado el primer corte y siguen en carrera son:
Argentina - Belén
Brasil - El agente secreto
Corea del Sur - No Other Choice
España - Sirât
Francia - Fue solo un accidente
Alemania - Sound of Falling
India - Home bound
Irak - The President’s Cake
Japón - Kokuho
Jordania - All That’s Left of You
Noruega - Valor sentimental
Palestina - Palestine 36
Suiza - Late Shift
Taiwan - Left-Handed Girl
Túnez - The Voice of Hind Rajab
