"Belén", la película de Dolores Fonzi más cerca de la nominación a los Premios Oscar

Ahora, la expectativa se centra en el jueves 22 de enero de 2026, fecha en la que la Academia dará a conocer las cinco candidaturas finales en todos los rubros competitivos. La 98ª ceremonia de entrega del Oscar tendrá lugar en el Dolby Theatre, Hollywood, el domingo 15 de marzo de 2026.

Un precedente histórico a pesar de la competencia feroz

Existen razones para el optimismo en el caso de Belén. Lo cierto es que, a lo largo de la historia del cine naciona, existe una tendencia histórica: cada vez que una película argentina quedó en el shortlist, luego terminó siendo una de las cinco candidatas al Oscar a mejor película internacional. Este patrón se cumplió con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre (actual pareja de Dolores Fonzi), en 2022.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

A pesar de este auspicioso historial, la competencia en la presente edición se perfila como una de las más complicadas. Esto es porque hay al menos tres producciones que suenan no solo para la terna internacional, sino también para competir en la categoría principal de mejor película (sin importar el idioma).

Las películas que presentan mayor desafío son:

Fue solo un accidente (Francia): Del iraní Jafar Panahi , esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año y se encuentra actualmente en los cines argentinos.

Valor sentimental (Noruega): Dirigida por el danés Joachim Trier , obtuvo el Grand Prix en Cannes (equivalente al segundo premio). Su estreno en Argentina está previsto para Navidad.

El agente secreto (Brasil): Este filme de Kleber Mendonça Filho se llevó dos galardones en Cannes: mejor director y mejor actor protagónico, para Wagner Moura.

Los 15 títulos que han pasado el primer corte y siguen en carrera son:

Argentina - Belén

Brasil - El agente secreto

Corea del Sur - No Other Choice

España - Sirât

Francia - Fue solo un accidente

Alemania - Sound of Falling

India - Home bound

Irak - The President’s Cake

Japón - Kokuho

Jordania - All That’s Left of You

Noruega - Valor sentimental

Palestina - Palestine 36

Suiza - Late Shift

Taiwan - Left-Handed Girl

Túnez - The Voice of Hind Rajab