Marley y Florencia Peña volverán a trabajar juntos: en qué canal y cuál será el programa
El conductor y la actriz estarían ultimando detalles de la propuesta que recibieron y se podría cerrar en los próximos días.
Marley y Florencia Peña no solo mantienen una excelente amistad desde hace años, sino que también son una dupla televisiva infalible. Ambos logran hacer reír al público y cosechar un buen número de audiencia.
En las últimas horas, se supo que el conductor y la actriz volverá a trabajar juntos. La dupla volverá a estar al frente del programa cómico "El show de la tarde", que salía por Telefe en el año 2003 donde entretenían al público con sketches y parodias.
Ahora se supo que este ciclo formará parte de Luzu TV. Desde el lunes 5 de enero Marley y Flor se suman a la programación de verano desde los estudios de Pinamar con El Show del Verano. Será todos los Lunes de 20 a 22H.
La noticia fue confirmada durante el programa Nadie Dice Nada conducido por Nicolás Occhiato y contó con la presencia de los nuevos integrantes del canal de streaming.
"Nos ponen en otro lugar. Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo y de risas, es para mirarlos y aprender. Amigas y amigos, en el verano de Luzu en Pinamar se viene El show del verano, Marley y Flor Peña. Que orgullo, que honor", comentó.
Cómo queda la programación de Luzu para el verano
Desde el lunes 5 de enero, Luzu saldrá en vivo desde Pinamar y estos son los programas que se podrán ver:
- FM Luzu: 7 a 8 horas
- Antes que nadie: 8 a 10 horas
- Nadie Dice Nada: 10 a 12:30 horas
- Patria y Familia: 12:30 a 14:30 horas
- Se fue larga: 14:30 a 16:30 horas
- FM Luzu (al atardecer): 19 a 20 horas
- El show del verano: lunes 20 a 22 horas
