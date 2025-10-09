"Belén", la película de Dolores Fonzi, ya tiene fecha de estreno en streaming: cuándo y dónde
Protagonizada por Dolores Fonzi y Camila Plaate, "Belén" finalmente se podrá ver en la pantalla chica. Los detalles de su lanzamiento.
La película “Belén” marca un hito en la carrera de Dolores Fonzi como cineasta, consolidando su mirada aguda y su compromiso con narrativas de profundo calado social. Basada en un caso real que estremeció a la sociedad argentina, el film aborda con una crudeza necesaria y una sensibilidad palpable el tema de la criminalización del aborto y la negligencia judicial, utilizando la historia de una mujer como espejo de un sistema que oprime. La película se presenta como un testimonio cinematográfico urgente y esencial, donde Fonzi demuestra que su voz detrás de la cámara es tan potente como su trayectoria actoral, logrando transformar un doloroso suceso en una obra de arte y militancia.
El prestigio de la película alcanzó su punto más alto al ser seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la contienda por los Premios Oscar. Esta elección es un reconocimiento directo a la calidad artística de “Belén”, su rigor narrativo y la contundencia de su mensaje, situándola como una de las producciones más relevantes y ambiciosas del cine nacional reciente. La película, que ya ha cosechado aplausos en festivales internacionales, lleva ahora la potencia de su denuncia a la vidriera global de Hollywood, reafirmando el valor del cine de autor argentino en el escenario mundial.
Ahora, para la alegría del público que espera ver este trascendental film en la comodidad de su hogar, se ha anunciado de forma oficial la fecha de estreno en el streaming. Tras su exitoso recorrido por salas y festivales, la obra maestra de Dolores Fonzi llegará a la plataforma Prime Video, permitiendo que una audiencia masiva pueda acceder y reflexionar sobre la urgente temática que aborda.
Fecha de estreno de Belén en Prime Video
Desde la misma plataforma confirmaron que "Belén" se encontrará disponible el próximo 14 de noviembre. En tanto, el 7 del mismo mes se podrá ver en cines de Estados Unidos e Inglaterra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario