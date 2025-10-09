"Belén", la película de Dolores Fonzi, ya tiene fecha de estreno en streaming: cuándo y dónde

El prestigio de la película alcanzó su punto más alto al ser seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la contienda por los Premios Oscar. Esta elección es un reconocimiento directo a la calidad artística de “Belén”, su rigor narrativo y la contundencia de su mensaje, situándola como una de las producciones más relevantes y ambiciosas del cine nacional reciente. La película, que ya ha cosechado aplausos en festivales internacionales, lleva ahora la potencia de su denuncia a la vidriera global de Hollywood, reafirmando el valor del cine de autor argentino en el escenario mundial.