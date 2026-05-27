La emotiva reaparición de Julie Andrews en un video para el Congreso Mundial sobre Parkinson

La sorpresiva aparición de la británica significó una vuelta sumamente inusual y selecta a las cámaras informativas. A sus 90 años, la creadora atesora un recorrido profesional que supera las siete décadas de labor ininterrumpida en ámbitos como la cinematografía, el arte dramático y la televisión, pergaminos que la ubican como una de las leyendas más distinguidas de la industria del entretenimiento.

Andrews alcanzó la consagración mundial durante los años sesenta gracias a su icónico papel en la recordada obra "Mary Poppins", un trabajo cinematográfico consagratorio que le permitió alzarse con el premio Óscar a la Mejor Actriz. Tiempo después, lideró el elenco de la aclamada pieza musical "The Sound of Music" compartiendo cartel con el recordado y ya fallecido actor Christopher Plummer. Su labor dándole vida al personaje de Maria von Trapp le valió la obtención de un Globo de Oro.

julie andrews

Con el transcurso de las décadas, la profesional cosechó galardones tanto por sus puestas en escena tradicionales como por sus incursiones en ciclos televisivos y tareas de doblaje. Su currículum artístico ostenta numerosas nominaciones de la Academia de Hollywood y diez menciones en los premios Emmy.

Dando muestras de una vigencia asombrosa, en fechas recientes la actriz fue distinguida con un galardón Emmy a la Mejor Interpretación de Voz de Personaje en el marco de la entrega número 76 de los Creative Arts Emmy Awards. Este premio le fue concedido en mérito a su notable trabajo de locución en la exitosa serie de la plataforma Netflix titulada "Bridgerton", propuesta audiovisual en la cual asume la tarea de encarnar la voz de la relatora de la trama, la misteriosa Lady Whistledown.

Respecto a este trabajo, durante un reportaje televisivo brindado en el año 2022 para el recordado magazine "Today", Julie desveló una curiosidad de la producción al comentar que, a pesar de integrar formalmente el staff de la serie, jamás tuvo la oportunidad de cruzarse cara a cara con los miembros principales del reparto. Esto se debe a que las sesiones de grabación de sus líneas vocales se ejecutan de manera aislada en estudios independientes.

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Más allá de sus labores en el plano del streaming moderno, Andrews sigue habitando el recuerdo afectivo de las capas de público más jóvenes gracias a su participación en la taquillera franquicia cinematográfica "El diario de la princesa", donde compuso el papel de la reina Clarisse Renaldi trabajando a la par de una joven Anne Hathaway. Si bien en el último tiempo ya se oficializó la realización de una tercera parte de la saga de películas, hasta el momento las autoridades no emitieron ningún comunicado formal que confirme si la experimentada intérprete volverá a calzarse los trajes de su recordado personaje dinástico.

El profundo impacto de su legado profesional y humano sigue siendo evocado con sumo cariño por parte de antiguos compañeros de filmación y colaboradores de los sets de rodaje. Un ejemplo de ello ocurrió en el año 2023, cuando Duane Chase, el encargado de ponerse en la piel de Kurt von Trapp en "The Sound of Music", rememoró en una entrevista los pormenores de la filmación llevada a cabo hace prácticamente sesenta años. El actor infantil de aquel entonces realzó de manera especial la calidez y el vínculo protector que Andrews sostuvo de forma constante con todo el grupo de niños actores a lo largo de las extensas jornadas de grabación del recordado filme.