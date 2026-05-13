Belmont Cameli y Ella Bright hablaron de Off Campus: "Juntos crecen como personas"

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En primera instancia, los actores hablaron sobre la referencia filosófica que atraviesa el protagonista y por la cual debe acercarse a Hannah. En ese sentido, Belmont Cameli detalló que esta es la manera de Garrett para poder mostrar su lado filosófico y sensible. "Definitivamente esconde su parte filosófica con humor y seducción. Hay mucho más en Garrett de lo que parece y cómo se presenta ante el mundo", comenzó explicando Belmont ante minutouno.com.

"De hecho, es muy diferente quién es él cuando está solo o cuando está con Hannah, lo cual es muy divertido de interpretar en un personaje. Él tiene... es como si hubiera una persona más grande que la vida para Garrett Graham y él cubre esto con el humor, como dijiste", aseguró. Después, en esta misma línea, detalló: "Por eso es divertido en la temporada 1 pelar sus capas y descubrir que es profundamente sensible y considerado, que creo que es por eso que la gente ama a Garrett Graham, porque es como si fuera una cosa para el mundo, pero a puertas cerradas él es realmente un hombre cariñoso".

Tras esto, quien rompió el silencio fue Ella Bright, quien develó cómo fue construir el costado de la relación con Garrett, a quien comienza odiando, pero después termina amando sin darse cuenta. "Creo que, en última instancia, es una historia de descubrimiento y eso hace que tenga sentido para ellos, es como si ella se borrara el primer encuentro", dijo. Aunque, admitió: "Eso sí, cómo él se presenta es muy arrogante: "soy el capitán, soy demasiado bueno para todos", pero creo que ambos se llegan a descubrir y tienen sus propios momentos individuales de ir como si fuera por la filosofía que mencionaste porque es la primera vez que ella está pensando que él es diferente a lo que ella podría haber pensado".

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Por su parte, tras confesar cómo fue trabajar el momento de descubrimiento entre los personajes, ambos hicieron hincapié en cómo crearon la lucha contra el pasado tanto de Garrett como de Hannah y cuáles fueron los desafíos, en especial a la hora de respetar la historia de los libros con gran base de fans. "Cuando leí el libro por primera vez me conmovió mucho su relación y su capacidad para tener estas conversaciones más difíciles entre sí donde ambos se escuchan entre sí y tratan de ayudarse uno a otro de alguna manera", definió Bright.

"Ellos crecen como personas en este camino, en este viaje de la temporada 1 y sí, fue un honor el hacer esta historia y siento que lo hicimos muy bien", continuó. Tras esto, Cameli retomó la palabra: "A ellos les gusta sacar lo mejor el uno del otro y cuando los conoces no es obvio que vayan a ser buenos juntos, especialmente como enamorados, pero sí, cada uno tiene estas sombras, estas cosas con las que tienen que tratar y al construir la confianza entre ellos encuentran el espacio para compartir de forma segura esas partes de sí mismos", explicó.

Asimismo, los actores también hablaron de su relación con el hockey, de su trabajo siendo el lugar seguro del otro tanto dentro como fuera del set y mucho más. No te pierdas la entrevista completa con los protagonistas en el vídeo.

Podés ver la entrevista con Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks en este link.