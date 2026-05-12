Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Brooks presentaron "Off Campus", la nueva serie de Prime Video

Para celebrar este lanzamiento que ya se siente como un fenómeno cultural, desde minutouno.com viajamos a San Pablo, Brasil, para vivir la premiere y entrevistar al elenco completo. No fue solo cubrir un estreno; fue ser parte de la efervescencia de una historia que ya es un síntoma de un nuevo hábito cultural. En un junket exclusivo, tuvimos un mano a mano con quienes serán los encargados de mantener este vicio activo: Antonio Cipriano (Logan), Stephen Kalyn (Dean) y Jalen Thomas Brooks (Tucker).

Lo más emocionante de este viaje fue confirmar que la visión de Prime Video va mucho más allá de una sola temporada. Incluso antes del debut, la plataforma ya dio luz verde a una segunda edición donde Antonio Cipriano tomará la posta como protagonista. Ver a los actores apropiarse de sus personajes con tanto respeto y "joda" a la vez, nos deja claro que estamos ante el inicio de una era.

Embed - minutouno.com en Instagram: "Así fue la premiere de Off Campus en Brasil minutouno.com llegó a Brasil para cubrir el estreno de "Off Campus", la nueva serie de Prime Video y en un mega evento celebrado en el Jokey Club de San Pablo, los actores pasaron por la blue carpet y saludaron a Argentina Pronto más novedades en y las entrevistas completas @noeb.rios" View this post on Instagram

La entrevista completa con Antonio Cipriano (Logan), Stephen Kalyn (Dean) y Jalen Thomas Brooks (Tucker)

Con la simpatía que demuestra que son la elección perfecta para los personajes de Logan, Dean y Tucker, los actores respondieron varios detalles sobre la historia, así como de lo que viene para sus personajes. Además, por si esto fuera poco, también hablaron de una conexión que tienen entre ellos: su grupo de Whatsapp y revelaron el nombre dejando en claro que Stephen Kalyn es el mejor Dean que se podría haber elegido.

Aunque, previo a esto, los actores comenzaron contando quién creen que es la persona más encantadora del grupo, así como quién es el primero en asustarse cuando empieza a tener sentimientos por otra persona. Esto, claro, dejando fuera sus perfiles de "casanovas" y a Garret, quien ya se enamoró. "Obviamente, Logan", comenzó diciendo Jalen Brooks y sumó: "Logan está bastante aterrorizado en este momento".

"Si. Creo que está bastante aterrorizado, creo que sería el más asustado de captar sentimientos por cualquier otra persona porque ya está atrapado en sus propios sentimientos", agregó Antonio Cipriano sobre su propio personaje. A su vez, Brooks retomó la palabra: "El más encantador en el grupo... creo que todos nosotros. Creo que disfruto la presencia de todos, lo que es encantador".

En ese momento, Stephen Kalyn rompió el silencio: "Si, creo que todos traen un tipo diferente de amor. Sí, ni siquiera podría elegir uno, no puedo porque todos son tan increíbles". Asimismo, luego de confesar el favoritismo por Dean y armar el #TeamDean, los actores volvieron a responder y hablaron de cuánto la casa que tienen, así como el hockey son la terapia para escapar de los problemas románticos y el drama familiar.

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"Creo que muchas de las cosas que los chicos tienen es que se tienen el uno al otro para apoyarse mucho. Por eso creo que cuando están juntos es como terapia para ellos. Siento que es como su espacio seguro y pueden dejar que todo se vaya, así que realmente creo que todos son tan geniales el uno con el otro y eso es con lo que realmente los fanáticos conectan: esa amistad amorosa única entre los cuatro", destacó Kalyn en el momento más enternecedor de la entrevista.

Por su parte, Jalen Thomas Brooks confesó: "La hermandad, sí. Y la hermandad es algo que en realidad, incluso con Belmont formamos fuera de la pantalla también. Así que en realidad existe esa vibra entre Antonio, Stephen, Bel y yo. Es realmente genial".

Sin embargo, después de esto, los actores fueron mucho más allá a la hora de hablar de cómo conectan tanto sus personajes como ellos como intérpretes y amigos fuera del show. Además, revelaron que tienen un grupo de Whatsapp con un nombre particular, eligieron la canción que los define y, por si esto fuera poco, hablaron un poco de sus próximas temporadas. No te pierdas la entrevista completa en el video.