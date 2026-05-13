"Off Campus": cuándo estrena la temporada 2 en Prime Video

Cuándo estrena la temporada 2 de "Off Campus"

Si bien ya es oficial que la serie tendrá una continuación y que Antonio Cipriano, el intérprete de Logan, tomará la posta como protagonista, todavía no hay fecha de estreno. Eso sí, se especula que, tras finalizar la gira de prensa, los actores regresaron al set sumando a India Fowler como Grace Ivers, el interés amoroso del nuevo personaje principal.

Tal es así que esto indicaría que la serie podría regresar recién el próximo año, teniendo en cuenta los tiempos de producción, rodaje y post producción. Aún así, por el momento, nada es oficial, solo que la nueva apuesta de Prime Video continuará y con nuevos personajes ya confirmados.