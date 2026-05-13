"Off Campus": cuándo estrena la temporada 2 en Prime Video
La primera edición de "Off Campus" ya se encuentra disponible en Prime Video, pero la segunda ya es oficial. Conocé cuándo toma el protagónico John Logan.
Luego de tanta espera y promoción, finalmente la primera temporada de "Off Campus" se estrenó en Prime Video. La serie, con un total de ocho episodios y basada en la saga de Elle Kennedy, sigue la historia de Garrett (Belmont Cameli) y Hannah (Ella Bright). Él es la estrella intocable del equipo de hockey de la Universidad de Briar; ella, una compositora reservada que busca su propia voz.
A simple vista, no tienen nada en común, pero cuando la necesidad mutua los obliga a pactar, lo que empieza como una transacción estratégica se convierte en un romance apasionado, enternecedor y profundamente humano. Es esa "fantasía aspiracional" que tanto nos conmueve: dos personas que se encuentran en el momento exacto para salvarse, incluso cuando no sabían que lo necesitaban.
Una representación perfecta del "enemies to lovers" contando, además, el trasfondo emocional de los protagonistas, quienes encontraron la forma de traspasar la emoción, la ternura y las sombras de lo retratado por Kennedy. La serie es una redefinición del género New Adult que ya cautivó a miles de fans de la literatura y ahora lo hace con los espectadores de Prime Video.
En ese sentido, y teniendo en cuenta el éxito que rodea esta historia, la plataforma dio luz verde a una continuación incluso antes del estreno de la primera parte. Lo cierto es que son cuatro los libros principales que hizo Elle Kennedy, uno por cada amigo del equipo de Hockey y, además, existen algunos spin off. Es por eso que se espera que la tira tenga un largo camino por delante aunque, por el momento, la intriga está en cuándo regresará "Off Campus" a la pantalla.
Cuándo estrena la temporada 2 de "Off Campus"
Si bien ya es oficial que la serie tendrá una continuación y que Antonio Cipriano, el intérprete de Logan, tomará la posta como protagonista, todavía no hay fecha de estreno. Eso sí, se especula que, tras finalizar la gira de prensa, los actores regresaron al set sumando a India Fowler como Grace Ivers, el interés amoroso del nuevo personaje principal.
Tal es así que esto indicaría que la serie podría regresar recién el próximo año, teniendo en cuenta los tiempos de producción, rodaje y post producción. Aún así, por el momento, nada es oficial, solo que la nueva apuesta de Prime Video continuará y con nuevos personajes ya confirmados.
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