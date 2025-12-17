Rating: con la participación de Zaira Nara, MasterChef Celebrity dominó el prime time en Telefe

zaira nara

La presencia de Zaira al frente del programa aportó un aire distinto a la dinámica habitual. Con un perfil más relajado, acompañó a los participantes durante la competencia y se convirtió en una de las figuras de la noche. El resultado fue contundente: MasterChef Celebrity no solo lideró Telefe, sino que también se impuso como lo más visto de toda la televisión abierta, dejando atrás a los ciclos informativos y de entretenimiento de las señales rivales.