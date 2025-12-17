Rating: con la participación de Zaira Nara, MasterChef Celebrity dominó el prime time en Telefe
La edición de este martes se convirtió en lo más visto del día: el reality lideró con una suba respecto a jornadas anteriores y volvió a marcar distancia con el resto de la TV abierta.
La noche del martes 16 de diciembre tuvo un claro ganador en la televisión abierta argentina. MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el primer puesto del ranking diario y se consolidó como el programa más visto de la jornada, impulsado por un condimento especial: la participación de Zaira Nara como conductora durante gran parte de la emisión, ante la ausencia inesperada de Wanda Nara.
El movimiento no solo despertó curiosidad en el público, sino que también se reflejó de manera directa en los números de audiencia. El reality culinario emitido por Telefe alcanzó un promedio de 12,7 puntos de rating, una cifra que significó una suba de cuatro décimas respecto a su marca previa.
La emisión estuvo atravesada por una consigna particular, vinculada a la gimnasia artística, enmarcada dentro de la semana temática de olimpiadas que atraviesa el certamen. En ese contexto, el jurado debió tomar decisiones clave y definir qué dupla lograba subir al balcón y asegurarse la continuidad, un momento que suele concentrar picos de atención entre los televidentes.
La presencia de Zaira al frente del programa aportó un aire distinto a la dinámica habitual. Con un perfil más relajado, acompañó a los participantes durante la competencia y se convirtió en una de las figuras de la noche. El resultado fue contundente: MasterChef Celebrity no solo lideró Telefe, sino que también se impuso como lo más visto de toda la televisión abierta, dejando atrás a los ciclos informativos y de entretenimiento de las señales rivales.
Dentro del propio canal, el podio se completó con Pasapalabra, que registró 9,1 puntos, y la repetición de MasterChef Celebrity II, que alcanzó 8,7. Más atrás quedaron Telefe Noticias, con 7,3, y El Noticiero de la Gente, con 6,3, confirmando una jornada sólida para la señal de las pelotas, que lideró cómodamente el promedio general del día.
En cuanto a la competencia, El Trece volvió a mostrar dificultades para acercarse a los dos dígitos: Buenas noches familia fue su programa más visto con 5,2 puntos, seguido por El Zorro, Otro día perfecto y Telenoche, todos en torno a los 4 puntos. América TV tuvo a LAM como su ciclo destacado con 2,9, mientras que El Nueve encontró en Bendita su mejor rendimiento con 3,0. La TV Pública y Net TV, en tanto, se mantuvieron en cifras muy bajas, sin superar los 0,3 puntos.
Rating: el top five y los promedios del martes 16 de diciembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.7
- Pasapalabra 9.1
- MasterChef Celebrity II 8.7
- Telefe noticias7.3
- El noticiero de la gente 6.3
Los promedios
- Telefe 6.8
- El Trece 3.3.92
- América TV 1.9
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.1
- Net TV 0.1
