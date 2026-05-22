Benito Fernández denunció a Bad Bunny por presunto uso indebido de marca: todos los detalles
El diseñador argentino anunció acciones legales luego del lanzamiento de “Benito Antonio”, la nueva colección de Bad Bunny junto a una reconocida marca internacional de ropa.
Una inesperada polémica sacudió este viernes al mundo de la moda y tuvo como protagonistas a Benito Fernández y Bad Bunny. El reconocido diseñador argentino anunció que avanzará con acciones legales luego de que el artista puertorriqueño lanzará “Benito Antonio”, una nueva colección junto a una importante marca internacional de ropa.
La noticia explotó rápidamente en redes sociales y generó sorpresa por todos lados. Según explicó Fernández en un comunicado publicado en sus redes, considera que el uso comercial del nombre “Benito” dentro del universo fashion puede generar “confusión” y “riesgo de asociación” con su marca personal, construida durante más de 40 años.
“Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión”, expresó el diseñador, que además confirmó que ya instruyó a sus abogados para iniciar acciones correspondientes.
El punto que convirtió la historia en viral apareció casi inmediatamente después: “Benito Antonio” no sería un nombre creado especialmente para la campaña, sino el verdadero nombre de Bad Bunny, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio.
Lejos de bajar el tono, Fernández sostuvo que buscará el “cese de comercialización, promoción y difusión” vinculada a esa denominación dentro del rubro de indumentaria. Aunque por el momento no trascendió si la demanda ya fue presentada formalmente ante la Justicia, el conflicto ya escaló mediáticamente y abrió un fuerte debate en redes.
Mientras algunos usuarios defendieron la postura del diseñador argentino y remarcaron la importancia de proteger una marca consolidada durante décadas, otros reaccionaron con memes y comentarios irónicos por tratarse del nombre real del cantante puertorriqueño.
La colección de Bad Bunny ya venía generando repercusión mundial por su estética urbana, inspiración caribeña y fuerte impronta personal. Incluso, el artista había empezado a mostrar adelantos del concepto en eventos internacionales y apariciones públicas durante los últimos meses.
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