Benito Fernández denunció a Bad Bunny por presunto uso indebido de marca: todos los detalles

El punto que convirtió la historia en viral apareció casi inmediatamente después: “Benito Antonio” no sería un nombre creado especialmente para la campaña, sino el verdadero nombre de Bad Bunny, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Lejos de bajar el tono, Fernández sostuvo que buscará el “cese de comercialización, promoción y difusión” vinculada a esa denominación dentro del rubro de indumentaria. Aunque por el momento no trascendió si la demanda ya fue presentada formalmente ante la Justicia, el conflicto ya escaló mediáticamente y abrió un fuerte debate en redes.

Mientras algunos usuarios defendieron la postura del diseñador argentino y remarcaron la importancia de proteger una marca consolidada durante décadas, otros reaccionaron con memes y comentarios irónicos por tratarse del nombre real del cantante puertorriqueño.

La colección de Bad Bunny ya venía generando repercusión mundial por su estética urbana, inspiración caribeña y fuerte impronta personal. Incluso, el artista había empezado a mostrar adelantos del concepto en eventos internacionales y apariciones públicas durante los últimos meses.