Tras agotar un Gran Rex, Benjamín Amadeo anunció su "Gira Salvadora"

El tercer disco del artista se lanzó el 25 de julio de 2024 y tuvo una gran repercusión entre sus fanáticos. Además, tiene una colaboración especial en “Para siempre” con una nueva versión sublime junto a Soledad. Sin embargo, también participaron en el disco otros artistas de renombre como Los Auténticos Decadentes, Coti, Vic Mirallas y Monsiur Periné.

Embed - Benjamín Amadeo on Instagram: "se llenó - LOCALIDADES AGOTADAS para el Gran Rex de este Sábado. Gracias x acompañarme Va a ser un fiestón. A quién veo?? La gira sigue después en: Córdoba 30/8 C.Paraguay @alpogo.tickets Rosario 31/8 S.de las Artes @livepassarg * Santa Fe 1/9 en TRIBUS @ticketwayoficial Barcelona 4/9 @razzmatazz @see.tickets Madrid 8/9 @cafeberlin @see.tickets Neuquén 14/9 Mood @livepassarg * Montevideo 28/9 S.Zitarrosa AGOTADO MOntevideo 30/9 S.Zitarroaa @tickantel La Plata 18/10 T.Opera @livepassarg * Mar del Plata 25/10 Vorterix @livepassarg * Tandil - 26/10 en Glow @livepassarg * Link de todos los shows en mi bio *3 cuotas sin interés con Banco Macro" View this post on Instagram A post shared by Benjamín Amadeo (@benjamadeo)

A través de las canciones que lo integran, Benjamín logró cautivar al público con su entrega y talento. Junto al lanzamiento del disco, se estrenó el video oficial de "Te Soñaba".

“Promocionando Sálvame, me disfracé de oso y salí a caminar por la calle. Y me pasó algo que trajo una revelación que me partió a la mitad como un rayo. La gente por la calle me abrazaba. Sin mediar, sin preguntar y sin dudar. Sabiendo incluso que había otro humano dentro del traje. La imagen del oso los hacía olvidar de todo. Como si el recuerdo de un amigo que nunca te defraudó se hacía presente en ese abrazo. De ahí decidí no soltar el oso en todo este recorrido para que cada vez que suene una canción del disco, nos ayude a encontrarnos. Y quedemos así abrazados, salvando las distancias”, comentó Benjamín de su nuevo álbum.