Mirtha Legrand dijo presente en "Secreto en la montaña": la emoción junto a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

El elenco también está integrado por Laura Paredes y Roberto Castro, quienes completan una propuesta que combina intensidad dramática, sensibilidad y una mirada profundamente humana sobre un vínculo que desafía las convenciones.

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Sinopsis de “Secreto en la montaña”

“Secreto en la montaña” cuenta la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En medio de la inmensidad del paisaje y del aislamiento, entre ambos nace un vínculo que con el tiempo se transforma en un amor inesperado y prohibido para la época.

Con el paso de los años, cada uno intenta construir su propia vida: Jack se casa y busca crecer profesionalmente, mientras Ennis forma una familia. Sin embargo, la relación entre ambos nunca desaparece y continúan reencontrándose en secreto, enfrentando el deseo, la culpa y las presiones sociales que los obligan a ocultar sus sentimientos. La obra rescata la esencia del relato original y retrata un amor que desafía el tiempo, las normas y el miedo.