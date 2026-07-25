Mirtha Legrand dijo presente en "Secreto en la montaña": la emoción junto a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe
Al cierre de la obra, el público aplaudió de pie a Mirtha, mientras Benjamín Vicuña le dedicó unas sentidas palabras.
Mirtha Legrand volvió a disfrutar de una noche de teatro y eligió asistir a una función de “Secreto en la montaña”, la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, que continúa entre las propuestas más exitosas de la cartelera porteña.
La visita de La Chiqui, el jueves 23 de julio, no pasó inadvertida. Su presencia despertó la atención del público y, una vez finalizada la función, se puso de pie para aplaudir al elenco. Luego compartió su opinión sobre el espectáculo con una frase que ya se volvió característica en ella: “Esta obra es altamente recomendable”.
Desde el escenario, Benjamín Vicuña aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras de reconocimiento a la histórica conductora. “Yo quiero deciles que, además de que todos ustedes saben que es una mujer increíble, inteligente, curiosa, hermosa, talentosa, es buena compañera. Compartimos una serie hace mucho tiempo, La Dueña, y le quiero dar un fuerte aplauso, por favor para Mirtha”, expresó el actor chileno.
Legrand respondió con humor y emoción al saludo recibido. “Estoy tratando de reponerme. Esos besos que se acostumbran a dar… Bueno chicos, hablando en serio, están maravillosos. Un placer haber venido. Te espero en mi programa el sábado. Noche inolvidable de teatro, de buen teatro, así que felicitaciones”, dijo, en alusión a la participación de Vicuña en La Noche de Mirtha del 25 de julio.
Desde su estreno en mayo, “Secreto en la montaña” se mantiene con funciones a sala llena y se consolidó como uno de los títulos más convocantes de la temporada en la calle Corrientes. La puesta, dirigida por Javier Daulte, presenta a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe interpretando a los protagonistas de una historia atravesada por el amor y los prejuicios, donde, como ellos mismos sostienen, “uno no se enamora de quien quiere”.
El elenco también está integrado por Laura Paredes y Roberto Castro, quienes completan una propuesta que combina intensidad dramática, sensibilidad y una mirada profundamente humana sobre un vínculo que desafía las convenciones.
Sinopsis de “Secreto en la montaña”
“Secreto en la montaña” cuenta la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En medio de la inmensidad del paisaje y del aislamiento, entre ambos nace un vínculo que con el tiempo se transforma en un amor inesperado y prohibido para la época.
Con el paso de los años, cada uno intenta construir su propia vida: Jack se casa y busca crecer profesionalmente, mientras Ennis forma una familia. Sin embargo, la relación entre ambos nunca desaparece y continúan reencontrándose en secreto, enfrentando el deseo, la culpa y las presiones sociales que los obligan a ocultar sus sentimientos. La obra rescata la esencia del relato original y retrata un amor que desafía el tiempo, las normas y el miedo.
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