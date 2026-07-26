Benjamín Vicuña habló de la campaña Anti Argentina con Mirtha Legrand

"Doy fe de que los inmigrantes en este país son bienvenidos" - Benjamín Vicuña pic.twitter.com/S6KLZAgbZj — La Mesaza (@lamesazaarg) July 26, 2026

"Esto lo digo en términos de políticas públicas", agregó y cerró: "Es un país sumamente generoso y hasta a mi que no soy argentino me duelen las críticas".

Hay que destacar que, debido a esto, personalidades como Rosalía, Pedro Pascal, Eric André y más fueron cancelados. De hecho, en redes se llegó a viralizar una lista de artistas que hablaron mal del país tildandolo de racista o xenofobo incluso sin conocerlo.