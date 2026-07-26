Benjamín Vicuña habló de la campaña Anti Argentina con Mirtha Legrand
Durante su visita al programa de la Chiqui, el actor chileno aseguró que Argentina es un país que sabe darle la bienvenida a los inmigrantes. Los detalles.
Luego de la final del Mundial 2026, donde Argentina perdió 1-0 con España, hay algo que atravesó lo futbolístico. Esto es porque el país se volvió blanco de una campaña de odio mundial que sobrepasó los límites.
Lo cierto es que a esto no solo internautas fomentaron el odio hacia el país, sino también personalidades con gran talla de seguidores como Samuel Jackson. Además de, claro, Mia Khalifa quien durante todo el Mundial 2026 expresó su odio hacia Argentina.
Sin embargo, hay que destacar que así como existe el odio, también está el amor y el respeto. Por eso, varios inmigrantes que residen en Argentina, defendieron al país. Entre ellos se encuentra Benjamín Vicuña, quien tiene conocimiento sobre cómo es Argentina con los extranjeros.
Las declaraciones de Benjamín Vicuña
El actor chileno es uno de los artistas más reconocidos y queridos de Argentina. Por eso, durante su visita al programa de Mirtha Legrand, "La mesa de Mirtha" no solo habló de "Secreto en la montaña", la obra que protagoniza con Esteban Lamothe.
Lo cierto es que el actor aprovechó para contar cómo es su vida y qué tan bien lo recibió Argentina. En ese sentido, dijo: "La verdad es que como inmigrante, soy chileno, no desde el lado profesional porque mi vida fue muy cómoda por diferentes razones, doy fe de que los inmigrantes en este país son bienvenidos".
"Esto lo digo en términos de políticas públicas", agregó y cerró: "Es un país sumamente generoso y hasta a mi que no soy argentino me duelen las críticas".
Hay que destacar que, debido a esto, personalidades como Rosalía, Pedro Pascal, Eric André y más fueron cancelados. De hecho, en redes se llegó a viralizar una lista de artistas que hablaron mal del país tildandolo de racista o xenofobo incluso sin conocerlo.
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