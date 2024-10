Benjamín Vicuña reveló qué es lo que más le gusta de Pampita en la mesa de Mirtha Legrand

Cuando todavía la onda expansiva de la abrupta separación de la modelo golpea a su entorno, Vicuña se mostró muy respetuoso e intentó opinar lo menos posible del quiebre que tuvo la también conductora con Roberto García Moritán: "No me meto mucho, no es que no quiero hablar de tema, sino que tampoco sé nada", confesó Benjamín.

No obstante, la diva se mostró insistente con el tema y sorprendida porque relató que no hace mucho tiempo había visto a la modelo con el exfuncionario porteño muy enamorados. De hecho, recordó que ella se encontraba sentada en el regazo del empresario y muy sonriente.

Inmediatamente después, Mirtha señaló: "Pampita es amorosa". Visiblemente incómodo, el actor atinó a decir: "Es buena madre, que para mí es lo más importante", elogiando así a la mujer con la que supo mantener un vínculo durante 10 años, hasta la irrupción de Eugenia 'China' Suárez en su vida.

Pampita, a corazón abierto tras su ruptura con Moritán: "No me voy a rendir nunca"

Si bien el peor estallido de su crisis con Roberto García Moritán parece haber pasado, Carolina 'Pampita' Ardohain aún atraviesa días difíciles, tras descubrir que el exministro de Desarrollo Económico porteño había incurrido en una infidelidad. En medio del alboroto propio de la noticia, la modelo fue incansablemente buscada por los medios para ser consultada sobre la inesperada ruptura.

Respecto de las mentiras que se propagan en televisión y los distintos medios de comunicación, Pampita fue categórica en diálogo con Socios del Espectáculo: "Yo trabajo en la tele y hace muchos años que sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, pero me la banco porque estoy en esto". Y agregó: "Hay que esperar que pase el tiempo, como digo siempre... el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién".

"Estoy llena de cariño, llena de amor, de ilusiones, de sueños, no me voy a rendir nunca", sostuvo para cerrar.