Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la China Suárez y dejó una inesperada reflexión sobre su vínculo

“Compartimos muchas cosas y yo espero que algún se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos”, sostuvo Vicuña, dejando ver que, más allá de las diferencias personales, existe una intención de priorizar el diálogo y construir un vínculo más saludable.

Las declaraciones reflejan un escenario complejo, pero también una puerta abierta a la reconciliación desde otro lugar: no como pareja, sino como padres. Mientras el presente de ambos continúa tomando rumbos distintos, los hijos siguen apareciendo como el punto de unión que, al menos para el actor, todavía permite imaginar una relación menos conflictiva.