Benjamín Vicuña habló del conflicto con la China Suárez: "Siempre cometo el mismo error"
El actor chileno se reencontró con sus hijos después de más de un mes y rompió el silencio sobre su vínculo con la actriz, con quien mantiene un conflicto legal y mediático por la crianza de Magnolia y Amancio.
Benjamín Vicuña volvió a ser noticia tras mostrarse junto a sus hijos Magnolia y Amancio luego de más de cuarenta días sin verlos. El actor chileno fue interceptado por las cámaras del programa Puro Show mientras compartía un momento en familia en una plaza, y allí, aunque intentó mantener la calma, no esquivó las preguntas sobre su tensa relación con la China Suárez.
“Estoy con mis chicos, no es el mejor lugar para hablar, pero quise hacerlo porque ya no hay mucho más que decir. Todo está bien”, comenzó Vicuña, quien aclaró que busca mantener el tema fuera del ámbito mediático. “Son cosas que se resuelven en privado, como debe ser. Me encantaría no hablar de esto más, la gente lo entiende”, agregó con tono sereno pero firme.
El conflicto entre ambos comenzó cuando el actor decidió revocar el permiso de viaje que la China Suárez había solicitado para instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi. Aquella decisión derivó en un duro posteo de la actriz, que expuso públicamente su enojo y lo acusó de “filtrar información” sobre temas familiares.
Vicuña, sin embargo, evitó responder de manera directa. “Da lo mismo, no voy a hablar de eso porque no me corresponde. Siempre cometo el mismo error: si no hablo soy un prepotente, y si hablo, porque hablo. Esto ya está, no hay más tema”, expresó.
El intérprete de El primero de nosotros también aprovechó el momento para pedir respeto a la prensa. “Estrené cinco películas este año, trabajo en el mismo canal que ustedes, tengo que convivir con eso, pero pido un poco de respeto. Todo se arregla puertas adentro”, dijo, intentando cerrar la polémica.
Mientras tanto, la China Suárez mantuvo una postura combativa en redes sociales. En su cuenta de X, publicó una serie de mensajes donde dejó entrever su malestar con el padre de sus hijos y su modo de manejar la exposición pública. “Es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió, generando aún más ruido mediático.
Tras el regreso de los niños al país, Vicuña decidió mantenerlos alejados del foco público y de las redes. Según trascendió, busca restablecer la rutina familiar que tenían antes del viaje a Estambul, priorizando su bienestar emocional. Pampita, madre de los otros tres hijos del actor, también se refirió brevemente a la situación, destacando la importancia de preservar la intimidad familiar.
Vicuña, por su parte, parece decidido a dar por terminado el tema y enfocarse en sus hijos y su carrera. Su mensaje final fue claro: “Estoy feliz de estar con mis chicos. No hay más vueltas que darle. Las familias se recomponen desde el amor y desde el silencio”.
