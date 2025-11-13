Benjamín Vicuña habló del conflicto con la China Suárez: "Siempre cometo el mismo error"

Mientras tanto, la China Suárez mantuvo una postura combativa en redes sociales. En su cuenta de X, publicó una serie de mensajes donde dejó entrever su malestar con el padre de sus hijos y su modo de manejar la exposición pública. “Es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió, generando aún más ruido mediático.

Tras el regreso de los niños al país, Vicuña decidió mantenerlos alejados del foco público y de las redes. Según trascendió, busca restablecer la rutina familiar que tenían antes del viaje a Estambul, priorizando su bienestar emocional. Pampita, madre de los otros tres hijos del actor, también se refirió brevemente a la situación, destacando la importancia de preservar la intimidad familiar.

Vicuña, por su parte, parece decidido a dar por terminado el tema y enfocarse en sus hijos y su carrera. Su mensaje final fue claro: “Estoy feliz de estar con mis chicos. No hay más vueltas que darle. Las familias se recomponen desde el amor y desde el silencio”.