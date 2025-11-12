Netflix: la película argentina protagonizada por Benjamín Vicuña que sigue siendo una de las más elegidas
Este film se convirtió en la gran apuesta argentina del 2025, con Benjamín Vicuña y Julieta Díaz como protagonistas.
Con una historia emotiva, un elenco de primer nivel y la dirección de Marcos Carnevale, esta película combina comedia, romance y drama en una trama que toca fibras muy profundas. La llegada de este título representa, además, un nuevo hito para el cine nacional dentro del catálogo global de Netflix, consolidando el creciente interés internacional por las producciones argentinas.
Desde su lanzamiento, el filme no solo se ha mantenido entre los títulos más vistos de la plataforma, sino que también despertó elogios por su guion sensible y la química entre sus protagonistas, Benjamín Vicuña y Julieta Díaz.
La película ideal para reírse, emocionarse y enamorarse se estrenó el 30 de mayo de 2025 y tiene una duración de una hora y media, perfecta para quienes buscan una historia romántica con un toque original y humano.
De qué trata "Corazón delator"
La trama gira en torno a Juan Manuel (Benjamín Vicuña), un hombre que atraviesa una operación a corazón abierto y recibe un trasplante que le salva la vida. Con el paso de los días, siente una conexión extraña y profunda con la persona que donó el órgano, un padre de familia reconocido por su nobleza y su bondad.
Movido por la curiosidad, Juan Manuel comienza a investigar quién fue su donante. Su búsqueda lo lleva hasta Valeria (Julieta Díaz), la viuda de ese hombre, y allí empieza una historia de amor inesperada y conmovedora.
El conflicto central se da cuando Juan Manuel, cada vez más enamorado, no se anima a confesarle la verdad: que lleva dentro suyo el corazón de su difunto esposo. Esa tensión emocional sostiene gran parte del relato, que explora los límites del amor, la identidad y la conexión humana desde un punto de vista original y sensible.
Con momentos de humor, emoción y ternura, la película logra equilibrar perfectamente el tono romántico con el drama, generando una experiencia cercana y emotiva que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades.
Reparto de "Corazón delator"
El elenco de la película está conformado por reconocidas figuras del cine y la televisión argentina:
Benjamín Vicuña (Juan Manuel)
Julieta Díaz (Valeria)
Peto Menahem
Gloria Carrá
Julia Calvo
Yayo Guridi
Bicho Gómez
Verónica Hassan
Javier De Nevares
Cada uno aporta su impronta a una historia que combina emoción, humor y romance, logrando un resultado equilibrado y de gran calidad actoral.
Tráiler de "Corazón delator"
