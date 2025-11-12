Netflix: la película argentina protagonizada por Benjamín Vicuña que sigue siendo una de las más elegidas

El conflicto central se da cuando Juan Manuel, cada vez más enamorado, no se anima a confesarle la verdad: que lleva dentro suyo el corazón de su difunto esposo. Esa tensión emocional sostiene gran parte del relato, que explora los límites del amor, la identidad y la conexión humana desde un punto de vista original y sensible.

Con momentos de humor, emoción y ternura, la película logra equilibrar perfectamente el tono romántico con el drama, generando una experiencia cercana y emotiva que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades.

Reparto de "Corazón delator"

El elenco de la película está conformado por reconocidas figuras del cine y la televisión argentina:

Benjamín Vicuña (Juan Manuel)

Julieta Díaz (Valeria)

Peto Menahem

Gloria Carrá

Julia Calvo

Yayo Guridi

Bicho Gómez

Verónica Hassan

Javier De Nevares

Cada uno aporta su impronta a una historia que combina emoción, humor y romance, logrando un resultado equilibrado y de gran calidad actoral.

Tráiler de "Corazón delator"