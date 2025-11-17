La China Suárez trató de mentirosa a Wanda Nara y Ángel de Brito no dudó en reaccionar
En su entrevista con Moria Casán, la actriz dio su propio relato de lo que fue su primer encuentro con Mauro Icardi y el conductor no se quedó callado.
Durante la mañana de este lunes, salió al aire de "La Mañana con Moria" (El Trece) la entrevista que la China Suárez le dio a Moria Casán, luego de estar con Mario Pergolini en "Otro día perdido", ciclo del mismo canal. Como era de esperarse, la diva le consultó por el polémico comienzo de relación con Mauro Icardi y la infidelidad a Wanda Nara, la cual la actriz negó rotundamente, tratando de mentirosa a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
"Cuando nosotros nos empezamos a hablar, él estaba en París, pero él estaba separado. Eso es lo que no se sabe. Cuando nosotros chateábamos, él estaba separado. Lo que pasa es que no se sabía públicamente. Y él me mandaba las capturas. Yo las veía porque decía 'este boludo me está mintiendo'", relató Suárez.
Seguidamente, contó cómo vivió el estallido del escándalo cuando Wanda se entera de que ambos se habían visto: "Lo odié profundamente, porque fue como una traición para mí muy fuerte, porque sentí que me quedé sola con todo el quilombo yo. Y no quería saber nada. Veía las noticias, que salía una cosa o la otra, pero no quería saber nada".
Luego, detalló cómo retomó contacto con quien se terminó convirtiendo en su novio a principios de 2025: "Nos reencontró una persona que tenemos en común que no es conocida. Fue muy loco. Me dijo 'adiviná quién me reaccionó a tu historia'. Yo no me podía imaginar, porque no sabía si él de verdad se había separado ya definitivo, porque como decían, una cosa, que sí, que no, yo nunca se sabía".
"Y a él le dijo, la China me preguntó por vos. O sea, él no había reaccionado a mi historia. Y hoy en día le pregunto, ¿por qué lo hiciste? Me dice 'porque yo soy brujo, ustedes tenían que estar juntos'", reveló sobre esta persona misteriosa que los reunió en 2024.
La reacción de Ángel de Brito al relato de la China Suárez
Enemistado con la actriz, el conductor de LAM (América) no dudó en involucrarse tras enterarse del relato que hizo la actriz sobre su primer encuentro con Mauro Icardi ante la atenta mirada de Moria Casán: "JAJAJAJAJAJAJAJA", escribió el periodista, dejando expuesta a la ex de Benjamín Vicuña.
