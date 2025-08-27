Benjamín Vicuña y Celeste Cid estrenan "Papá x Dos", una comedia hilarante sobre la familia

El cine argentino se prepara para un estreno que promete cautivar con una premisa tan divertida como conmovedora. Bajo la dirección de Hernán Guerschuny, conocido por su sensibilidad para narrar dramas y comedias, llega “PAPÁ X DOS”, la película que marca el esperado reencuentro en pantalla de dos de los actores más queridos de la industria: Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Esta nueva comedia explora las complejidades de la paternidad y los lazos afectivos de una manera inesperada, ofreciendo una historia fresca que se aleja de las fórmulas tradicionales para centrarse en el poder de los vínculos humanos más allá de las convenciones.