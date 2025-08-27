Benjamín Vicuña y Celeste Cid estrenan "Papá x Dos", una comedia hilarante sobre la familia
Dirigida por Hernán Guerschuny, la cinta se estrena en cines este jueves 18 de septiembre con Vicuña y Cid como protagonistas. Los detalles.
El cine argentino se prepara para un estreno que promete cautivar con una premisa tan divertida como conmovedora. Bajo la dirección de Hernán Guerschuny, conocido por su sensibilidad para narrar dramas y comedias, llega “PAPÁ X DOS”, la película que marca el esperado reencuentro en pantalla de dos de los actores más queridos de la industria: Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Esta nueva comedia explora las complejidades de la paternidad y los lazos afectivos de una manera inesperada, ofreciendo una historia fresca que se aleja de las fórmulas tradicionales para centrarse en el poder de los vínculos humanos más allá de las convenciones.
La trama de la película se enfoca en torno a un giro del destino que pone de cabeza la vida de dos hombres que, de forma abrupta, descubren que comparten la paternidad de una misma niña. Este insólito punto de partida da lugar a una serie de situaciones hilarantes y emotivas mientras ambos intentan navegar un territorio desconocido, lidiando con sus diferencias, sus inseguridades y su amor incipiente por la pequeña. La cinta de Guerschuny logra un equilibrio perfecto entre la risa y la emoción, transformando lo absurdo en una reflexión profunda sobre lo que realmente define a una familia en la modernidad.
Con su encanto único y un guion que explota al máximo el carisma de sus protagonistas, “PAPÁ X DOS” se perfila como una de las comedias más destacadas de la temporada. Es un film que no solo divierte, sino que también calienta el corazón, invitando a la audiencia a celebrar la diversidad de las familias y a entender que el amor, en todas sus formas, es la única verdadera constante.
Toda la información de "Papá X dos" antes de su estreno
Fecha de estreno: 18 de septiembre en cines
Sinopsis oficial: PAPÁ X DOS se mete de lleno en los enredos afectivos de la vida moderna: Santiago (Vicuña) cree haber encontrado a la mujer ideal, Ana (Cid). Pero cuando ella le confiesa que está embarazada… y que el padre es su ex (Akoskin), el plan perfecto se va al tacho. O no tanto. En un acto de amor (o de locura, o de ambas), Santiago decide quedarse a su lado. ¿Formar una familia con el ex de tu novia incluido? Parece un delirio, pero en este universo, el amor no sigue las reglas.
Tráiler oficial:
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario