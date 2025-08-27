MinutoUno

La Voz Argentina y un nuevo team que arranca los "Playoffs": a qué hora ver la gala

El exitoso certamen de Telefe avanza en la elección de los participantes para la etapa final. ¿A qué equipo le toca definir este miércoles?

La Voz Argentina y un nuevo team que arranca los Playoffs: a qué hora ver la gala

Los "Playoffs" se han convertido en una apasionante etapa de La Voz Argentina (Telefe), donde el equipo que lidera Lali Espósito y el de Luck Ra ya definieron a los artistas que dan un paso adelante, mientras que otros seis de cada team quedaron a merced de la buena voluntad del público.

Este miércoles, será el turno del Team Miranda!, que contará con la colaboración en el " coacheo" de Tiago PZK.

Quiénes fueron los salvados por Lali Espósito y quiénes tienen riesgo de quedar afuera del ciclo

Valentino Rossi fue el primer salvado por la intérprete de "Fanático". Seguidamente, la artista escogió a Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo para que continúen en el certamen de canto.

Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:

  • Franca Castro Videla.
  • Lucas Rivanedeira.
  • Giuliana Piccioni.
  • Iara Lombardi.
  • Lucio Casella.
  • Nicolás Armayor.
A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico

El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

  • Enrique y Tomás Olmos.
  • Camila Rizo Avellaneda.
  • Nicolás Behringer.
  • Jacqueline Medina.
  • Eduardo Desimone.
  • Lucía Lencina.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este miércoles, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

