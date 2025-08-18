Revelaron cómo será el complejo acuerdo de visitas de Benjamín Vicuña con sus hijos

china suarez benjamin vincuña

Plan chino: sigue la guerra entre Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, ¿dónde vivirán sus hijos?

Durante la última emisión de "A la Barbarossa" confirmaron que la China Suárez no tendría planes de regresar a la Argentina y permanecerá en Turquía junto a Mauro Icardi y Rufina Cabré, su hija mayor. En tanto, por esto, en dicho programa también hablaron de un supuesto plan para mantener la cercanía con sus hijos menores, quienes sí volverían al país con su padre, Benjamín Vicuña.

Pía Shaw, citando a su colega Karina Iavícoli, compartió la información: “La China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer. La idea es quedarse con Mauro Icardi, formar una familia, se mudarían a otra casa”. Este comentario sugiere que la actriz está considerando establecer su vida definitivamente en Turquía con el fin de permanecer cerca de su pareja.

Por eso, y teniendo en cuenta que los menores deben volver a Argentina, la panelista detalló cómo sería la dinámica familiar a distancia. “Rufina se queda con ella en Turquía y los más chiquitos sí van a volver a la Argentina, porque su papá Benjamín Vicuña está acá, la idea serían que estén 15 días con ella allá y 15 días con él acá”.

Un dato clave en este supuesto plan es la presencia de la madre de la China Suárez. “El nexo para estos viajes es la mamá de la China Suárez, que ahora se encuentra en Turquía con ellos. Hasta el momento ella no había viajado nunca y está conociendo un poco todo lo que tiene que ver con la nueva vida de su hija”, reveló la periodista.

Eso sí, en lo que respecta a escolaridad de los menores y cómo harán dicha tarea teniendo en cuenta la cantidad de veces que estarán viajando, por ahora no se reveló información. Por su parte, Rufina Cabré, fruto de la relación entre la China Suárez y Nicolás Cabré, ya está anotada para comenzar un colegio en Turquía el próximo 8 de agosto.