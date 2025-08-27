Cuánto cuesta el anillo que Taylor Swift mostró tras comprometerse con Travis Kelce

Cada gesto de la pareja se convirtió rápidamente en noticia y en tema de conversación entre los seguidores acérrimos de la cantante, conocidos como “swifties”.

La propuesta estuvo cargada de simbolismo y romanticismo. En un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, Travis se arrodilló frente a Taylor para hacer la pregunta que marcaría un antes y un después en sus vidas. La cantante lució un vestido rayado y su característico labial rojo mientras aceptaba emocionada, rodeada de un ambiente cuidadosamente musicalizado con “So High School”, una canción compuesta por ella especialmente para Kelce.

Cada detalle parecía pensado para crear el escenario perfecto de un cuento de hadas moderno, combinando su mundo artístico con el glamour propio de una estrella global.