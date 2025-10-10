Benjamín Vicuña y el desafío de triunfar en Argentina: "Cuesta que a un actor chileno le vaya bien"

Vicuña destacó su gratitud hacia el país por las oportunidades profesionales que le han brindado plataformas de alcance global como Netflix, Amazon y Disney, aunque señaló la dificultad que enfrentan los actores extranjeros para consolidarse en el país: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en Argentina. Esto me lo dicen ellos mismos. No estaba en mis planes, pero lo hice por mis hijos. Quiero estar cerca de ellos, y eso ha guiado muchas de mis decisiones”.

También repasó sus próximos proyectos, entre los que se encuentran su participación en El Rey del Ring y el estreno del documental Eterno, donde interpreta a David Arellano. Sobre la carga laboral y la vida familiar, comentó con sinceridad: “Tengo cinco hijos, parezco un hámster. Muchas responsabilidades. Vivo de esto y disfruto haciéndolo”.

Además, reflexionó sobre la exigencia de combinar teatro, cine y series, y cómo se pregunta constantemente sobre el tiempo que realmente dedica a sí mismo frente a la vorágine de su agenda profesional: “El año pasado hice teatro de jueves a domingos, filmaba en la semana y era un personaje de día y otro de noche. Ahí sí uno se pregunta, ¿y qué tiempo del día estoy siendo yo?”.