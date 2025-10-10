Benjamín Vicuña y el desafío de triunfar en Argentina: "Cuesta que a un actor chileno le vaya bien"
El actor reflexionó sobre su carrera, la adaptación a la vida en dos países y la importancia de estar cerca de sus hijos
Benjamín Vicuña, uno de los actores chilenos más destacados de la región, se refirió en una entrevista reciente en el programa Entre Broma y Broma, conducido por Luis Slimming a los desafíos de desarrollarse profesionalmente en Argentina, un país que considera privilegiado para su carrera pero que también presenta obstáculos para los artistas extranjeros.
Durante su participación, debió enfrentar comentarios irónicos y preguntas inesperadas, como la del personaje documental que protagoniza actualmente en Uruguay: “Hay un personaje que hoy estoy haciendo, que me tiene muy contento, que es de una serie en Uruguay. Es un padre con cinco hijos, dos exs…”, explicó, interrumpido por la observación del conductor, quien calificó el proyecto como un documental.
La situación derivó en una reacción dramática del actor, quien fingió retirarse del estudio, demostrando la tensión y el humor presentes en la entrevista.
En medio del diálogo, abordó cómo ha sido mantener su identidad y acento chileno durante casi 15 años viviendo y trabajando en Argentina: “Hay que explicarle a mis compatriotas que pasa lo mismo con los actores que van a México. Es inevitable tener que empezar a hacer un neutro que muchas veces se parece, en este caso, a la tonada argentina”, dijo, destacando la adaptación necesaria para integrarse en un entorno profesional distinto.
Vicuña destacó su gratitud hacia el país por las oportunidades profesionales que le han brindado plataformas de alcance global como Netflix, Amazon y Disney, aunque señaló la dificultad que enfrentan los actores extranjeros para consolidarse en el país: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en Argentina. Esto me lo dicen ellos mismos. No estaba en mis planes, pero lo hice por mis hijos. Quiero estar cerca de ellos, y eso ha guiado muchas de mis decisiones”.
También repasó sus próximos proyectos, entre los que se encuentran su participación en El Rey del Ring y el estreno del documental Eterno, donde interpreta a David Arellano. Sobre la carga laboral y la vida familiar, comentó con sinceridad: “Tengo cinco hijos, parezco un hámster. Muchas responsabilidades. Vivo de esto y disfruto haciéndolo”.
Además, reflexionó sobre la exigencia de combinar teatro, cine y series, y cómo se pregunta constantemente sobre el tiempo que realmente dedica a sí mismo frente a la vorágine de su agenda profesional: “El año pasado hice teatro de jueves a domingos, filmaba en la semana y era un personaje de día y otro de noche. Ahí sí uno se pregunta, ¿y qué tiempo del día estoy siendo yo?”.
