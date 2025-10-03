Inesperado desacuerdo entre Pampita y Benjamín Vicuña: cuál es el motivo que los enfrenta
En A la Tarde (América TV), Daniel Ambrosino reveló que el hijo mayor del actor y la modelo se habría quedado sin un lujoso obsequio y esto dividió las aguas.
Este viernes trascendió que Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña tuvieron un conflicto familiar por un regalo para su hijo mayor, Bautista, debido a su cuestionable comportamiento.
Durante la emisión de A la Tarde (América), Daniel Ambrosino comentó con suspenso: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”. Esto generó que el panel comenzara a indagar e intentar descubrir de qué figuras se trataba, hasta que se reveló que eran Pampita y Vicuña.
“Los dos son tapas de revistas por separados, tapas de revistas juntos y familiarmente hablando”, añadió Ambrosino. Luego, Daniel Fava preguntó si Bautista “se merecía” el auto de alta gama, a lo que Ambrosino respondió: “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”.
Finalmente, el periodista aclaró la situación: “La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura y estamos hablando de un regalo de alta gama, de un auto de marca francesa... Entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain surgió la disputa”.
Según la información revelada, Vicuña habría querido regalarle el vehículo a su hijo, pero Pampita se habría opuesto alegando que no lo merecía por su conducta.
Sacan del aire el programa de Pampita y aseguran que se desató una fuerte interna con Guido Kaczka
Este miércoles, se dio a conocer un supuesto malestar en los pasillos de El Trece, ya que se habla de una fuerte interna con Guido Kaczka tras una decisión sobre el futuro de Pampita al frente de "Los 8 escalones".
Según contaron en Intrusos, la producción planea sacar del aire el programa que conduce la modelo. "Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal. ¿Qué programa termina abruptamente?", comenzó diciendo Adrián Pallares.
" Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas", acotó Rodrigo Lussich.
"Se ha expuesto a Pampita porque le dieron algo que no era su marca. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia", continuó Lussich.
"¿Quién no la quería?", indagó Adrián. "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía", detalló Rodrigo.
Para finalizar con el tema, Adrián sumó la opinión de Guido Guido al enterarse que Los 8 escalones no continuará en la grilla de programación. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", cerró.
