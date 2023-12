"Dale, ¿otra vez?": la reacción de Pampita cuando Benjamín Vicuña fue premiado en los MF de la Moda

Luego, sumó: "Bueno... esto se lo voy a dedicar a... No, dos veces no...”, espetó entre risas. “Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos, que están en casa y los amo con toda mi alma”, cerró. Ante esto las cámaras no dudaron en enfocar a Pampita, quien se mostró muy molesta por la situación, en especial cuando se vio tan expuesta.

"Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?", lanzó sin mediar palabra. Hay que destacar que, en ese momento, Pampita todavía se encontraba sola debido a que Roberto García Moritán no había arribado a la Usina del Arte donde se celebró la premiación.

pampita enojada.mp4