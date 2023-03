Benjamín Vicuña reveló cómo es su vínculo actual con Pampita y la China Suárez

Ante esto, el actor chileno respondió con humor: "Y, ya tengo 44 años, si no maduré ya...", y después comentó: "Yo creo que uno está en una evolución, en un aprendizaje, y que me queda mucho por aprender. Lo comparto en las redes porque me hace bien. Es parte de un ida y vuelta".

Cuando le consultaron sobre la relación entre la China Suárez y Rusherking, Benjamín opinó: "Yo veo a todo el mundo muy bien, en paz. Estamos tratando con Carolina y la China de velar por nuestros hijos; es un lugar común, pero es lo más importante porque en las vidas personales no me puedo meter".

Aunque en varias ocasiones aparecieron rumores del malestar que tendría el actor con el cantante y con Suárez, Benjamín Vicuña no ha lanzado ninguna indirecta que lo confirme y hasta ahora se ha mantenido al margen de los escándalos.

Tras haber terminado su noviazgo con Eli Sulichin, Vicuña se muestra muy tranquilo con su soltería mientras se aboca a sus proyectos profesionales y a sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Pampita, y a Magnolia y Amancio, fruto de su noviazgo con la China.