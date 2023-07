Benjamín Vicuña volvió a hablar del acto fallido con Pampita en los Martín Fierro 2023

vicuña.webp

El actor, también agregó: "Por eso quizás cuando hablé de un amor, era el amor que me han dado, el amor del público, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, luego he tenido otras parejas. Pero no era un mensaje ni una indirecta".

A su vez dijo: "No voy a responsabilizar, hacerme la víctima, está todo bien. Podría ser un chiste, pero si molestó a alguien, ya está. Obviamente porque estaba Carolina con su marido, a quien respeto y quiero, tenemos la mejor. Pero se dio una cosa incómoda que no era la idea".

Vicuña habló con Roberto García Moritán

"Por el cariño y por el vínculo que tenemos, al otro día, cuando me di cuenta que se había armado algo innecesario, por supuesto que a la primera persona que le dije 'che, ¿querés que haga algo, que aclare, que diga?', y me dijo 'no tranqui, está todo bien'. Pero ahora que me encuentro con ustedes, por supuesto que se aprovecha esta instancia para... no es aclarar, es resignificar"

El marido de Pampita contestó

"Creo que él empezó a decir y no terminó de redondear la idea. Y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo generaron un montón de confusiones. Pero la verdad y estando desde adentro somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos".

Y agregó: "Me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado. Yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es. Bauti estaba tan contento. La sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre, con el padre, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia".