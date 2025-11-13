Beret anunció su regreso a Argentina con un show único: cómo y cuándo comprar las entradas
El reconocido cantautor español regresa al país con una esperada gira que incluirá presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Con su estilo inconfundible que fusiona pop, rap y baladas cargadas de emoción, Beret ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos como “Lo siento”, “Vuelve” y “Porfa No Te Vayas”, además de presentar oficialmente su nuevo álbum “Lo bello y lo roto” que saldrá a la luz este 21 de noviembre.
El tour argentino comenzará el 14 de Mayo en Quality Espacio de Córdoba, y continuará por el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 16 y Bioceres Arena de Rosario el 17 de Mayo, prometiendo ser una experiencia íntima, donde el artista español se reencontrará con su apasionado público argentino. Con una puesta en escena renovada y una selección de canciones que recorren toda su trayectoria, Beret invita a vivir una noche para cantar, sentir y compartir.
Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 14 de noviembre a las 13:00hs, por la página de Ticketek.
Tras el éxito de su último álbum “Resiliencia”, el sevillano atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos, combinando la introspección de sus inicios con un sonido más maduro y universal. Esta nueva gira llega como una celebración de su evolución y del vínculo tan especial que mantiene con el público argentino, que lo ha acompañado desde sus primeros pasos.
Beret, uno de los artistas más destacados de la música en español, ha conquistado millones de oyentes en todo el mundo gracias a sus letras sinceras y su sensibilidad única. Desde que irrumpió en la escena musical, Beret se ha convertido en una de las voces más destacadas del pop en español. Con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones junto a artistas como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi y Aitana, su carrera sigue en constante crecimiento.
El album “Resiliencia” ya es Disco de Platino. Tras el exito de "Resiliencia", en 2023, Beret lanzo la aclamada colaboracion “Superheroes” junto al artista italiano MR. Rain, la cual ya ha sido certificada como disco de platino en Espana y llevo a ambos artistas a actuar frente al Papa.
