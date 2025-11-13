Beret anunció su regreso a Argentina con un show único: cómo y cuándo comprar las entradas

Beret, uno de los artistas más destacados de la música en español, ha conquistado millones de oyentes en todo el mundo gracias a sus letras sinceras y su sensibilidad única. Desde que irrumpió en la escena musical, Beret se ha convertido en una de las voces más destacadas del pop en español. Con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones junto a artistas como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi y Aitana, su carrera sigue en constante crecimiento.