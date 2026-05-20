Beto Casella fulminó a Wanda Nara después de los Martín Fierro: "Bofetada al buen gusto"
Beto no disimuló su disgusto al referirse a la premiación de la mediática en los galardones para la televisión que entrega APTRA.
La consagración de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026 sigue generando repercusiones dentro del mundo del espectáculo. Luego de las críticas de distintas figuras de la televisión, este miércoles fue Beto Casella quien opinó con dureza sobre el reconocimiento que recibió la empresaria.
Beto Casella cuestionó el premio de Wanda Nara
Durante una entrevista en Intrusos, el conductor se mostró muy crítico con la decisión de APTRA y dejó en claro que no coincidía con el resultado de la terna.
“La gente apostaba a Moria, a lo sensato. Era casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, expresó sin vueltas. Luego, profundizó su postura y agregó: “Mirá que yo nunca me termino de tomar en serio las estatuillas porque se acomodan un poquito. No tengo nada contra Wanda Nara, pero fue como una bofetada al buen gusto o al respeto a las trayectorias”.
Más adelante, Beto Casella también hizo referencia a las comparaciones que suelen hacerse entre Wanda y grandes figuras históricas de la televisión argentina, especialmente Susana Giménez.
“Como nos dicen que es la nueva diva… a Susana Giménez la trajeron a hacer Hola Susana pero ya era Susana Giménez, no venía de dos novios jugadores de fútbol, ya tenía una carrera”, lanzó filoso.
Por último, reflexionó sobre el lugar que ocupan actualmente las celebridades mediáticas y concluyó: “Capaz que ya no hay más Susanas. Capaz que ese fenómeno popular no se repite más. Tendremos pequeñas divas que jamás alcanzarán esa dimensión de popularidad y estrellato”.
Así fue el momento en que Wanda Nara ganó el Martín Fierro
La ceremonia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Santiago del Moro anunció el nombre de Wanda Nara como ganadora de su categoría.
Al escuchar el resultado, la empresaria se emocionó hasta las lágrimas y fue abrazada inmediatamente por su madre, Nora Colosimo, y por sus hijas Francesca e Isabella, quienes estuvieron presentes durante la gala. Mientras tanto, parte del equipo de su programa comenzó a corear su nombre antes de que subiera al escenario para agradecer el premio.
Visiblemente conmovida, Wanda expresó: “Qué sorpresa. Me quedé helada. No sé qué decir porque todo lo que tenía que decir, lo dije antes. Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón”.
En otro tramo de su discurso, se refirió a las críticas que recibió a lo largo de su carrera: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no nos merecemos algo. Desde acá quiero decir que arranqué con unas zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas, pero siempre creí en mí. Este país me dio muchos amores pero el más importante fue el amor propio”.
Además, agradeció especialmente a Telefe y a sus compañeros de trabajo: "Gracias a Telefe, una vez más, y a todos mis compañeros. No podría hacer nada sola. Yo valoro a todos, llego al canal y saludo a todos. Gracias por darle el lugar a una mujer de estar en el prime time".
Para cerrar, dejó una reflexión personal vinculada a su presente y al vínculo que mantiene con el país: “Amo este país que tiene los mejores profesionales y los mejores artistas. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina y soy una mujer con leucemia que decido atenderme acá. Sobre todo, gracias a la gente por dejarnos estar en sus casas compartiendo lo más lindo”.
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