Beto Casella fulminó a Wanda Nara después de los Martín Fierro: "Bofetada al buen gusto"

Por último, reflexionó sobre el lugar que ocupan actualmente las celebridades mediáticas y concluyó: “Capaz que ya no hay más Susanas. Capaz que ese fenómeno popular no se repite más. Tendremos pequeñas divas que jamás alcanzarán esa dimensión de popularidad y estrellato”.

Embed - BETO CASELLA APUNTÓ CONTRA WANDA NARA + FRANCHÍN Y GEORGINA CONTRA MARIANA BREY

Así fue el momento en que Wanda Nara ganó el Martín Fierro

La ceremonia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Santiago del Moro anunció el nombre de Wanda Nara como ganadora de su categoría.

Al escuchar el resultado, la empresaria se emocionó hasta las lágrimas y fue abrazada inmediatamente por su madre, Nora Colosimo, y por sus hijas Francesca e Isabella, quienes estuvieron presentes durante la gala. Mientras tanto, parte del equipo de su programa comenzó a corear su nombre antes de que subiera al escenario para agradecer el premio.

Visiblemente conmovida, Wanda expresó: “Qué sorpresa. Me quedé helada. No sé qué decir porque todo lo que tenía que decir, lo dije antes. Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón”.

En otro tramo de su discurso, se refirió a las críticas que recibió a lo largo de su carrera: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no nos merecemos algo. Desde acá quiero decir que arranqué con unas zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas, pero siempre creí en mí. Este país me dio muchos amores pero el más importante fue el amor propio”.

Además, agradeció especialmente a Telefe y a sus compañeros de trabajo: "Gracias a Telefe, una vez más, y a todos mis compañeros. No podría hacer nada sola. Yo valoro a todos, llego al canal y saludo a todos. Gracias por darle el lugar a una mujer de estar en el prime time".

Para cerrar, dejó una reflexión personal vinculada a su presente y al vínculo que mantiene con el país: “Amo este país que tiene los mejores profesionales y los mejores artistas. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina y soy una mujer con leucemia que decido atenderme acá. Sobre todo, gracias a la gente por dejarnos estar en sus casas compartiendo lo más lindo”.