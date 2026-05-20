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Quién es Nenu López, la ex bailarina de Showmatch que se suma a Gran Hermano

Espectáculos

Con pasado en el Bailando 2023 y una carrera ligada a la danza, la participante buscará hacerse un lugar en la casa más famosa del país.

Nenu López Gran Hermano.

Nenu López Gran Hermano.

Nerea Español López, conocida popularmente como Nenu López, es una bailarina y performer que se incorpora por primera vez a Gran Hermano Generación Dorada en medio del esperado reset del reality. Su nombre comenzó a ganar notoriedad mediática tras su participación en Bailando 2023, donde formó parte del staff de bailarines del certamen.

La joven saltó a la exposición televisiva al convertirse en la compañera de baile del periodista y locutor Martín Salwe, luego de que Milett Figueroa decidiera no continuar bailando junto a él en el programa. Ese inesperado cambio la puso rápidamente bajo los reflectores y la acercó al mundo del espectáculo.

Con experiencia en la danza y acostumbrada al ritmo de la televisión, Nenu llega a la casa de Gran Hermano como una de las caras nuevas del repechaje, dispuesta a mostrar otra faceta de su personalidad y ganarse un lugar entre los participantes.

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Qué dijo Nenu López antes de ingresar a Gran Hermano

En su video de presentación, habló con franqueza y reconoció: “Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero sí que soy muy transparente”.

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