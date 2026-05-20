Quién es Nenu López, la ex bailarina de Showmatch que se suma a Gran Hermano
Con pasado en el Bailando 2023 y una carrera ligada a la danza, la participante buscará hacerse un lugar en la casa más famosa del país.
Nerea Español López, conocida popularmente como Nenu López, es una bailarina y performer que se incorpora por primera vez a Gran Hermano Generación Dorada en medio del esperado reset del reality. Su nombre comenzó a ganar notoriedad mediática tras su participación en Bailando 2023, donde formó parte del staff de bailarines del certamen.
La joven saltó a la exposición televisiva al convertirse en la compañera de baile del periodista y locutor Martín Salwe, luego de que Milett Figueroa decidiera no continuar bailando junto a él en el programa. Ese inesperado cambio la puso rápidamente bajo los reflectores y la acercó al mundo del espectáculo.
Con experiencia en la danza y acostumbrada al ritmo de la televisión, Nenu llega a la casa de Gran Hermano como una de las caras nuevas del repechaje, dispuesta a mostrar otra faceta de su personalidad y ganarse un lugar entre los participantes.
Qué dijo Nenu López antes de ingresar a Gran Hermano
En su video de presentación, habló con franqueza y reconoció: “Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero sí que soy muy transparente”.
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