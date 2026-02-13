"En el Barro" volvió a Netflix: hablamos con Erika De Satutu Riestra y Camila Peralta

La entrevista completa con Camila Peralta y Erika de Satutu Riestra

Durante una entrevista completa con minutouno.com, donde las actrices no solamente demostraron que su amistad de "embarradas" es también fuera de cámaras, tanto Camila Peralta como Erika de Satutu Riestra revelaron qué veremos en esta nueva edición. Además, también hablaron de cuáles son sus expectativas para el estreno y revelaron algunos detalles más.

"Yo creo que la segunda temporada les va a encantar y que se profundiza muchísimo a cada personaje de los que ya conocieron. Hay algunos que siguen y otros que no, pero se profundiza mucho y se cuentan más las historias de por qué están ahí, de qué están dispuestas a hacer para salvarse, por amor, por dolor, por un montón de cosas, así que van a conocernos un poquito más", comenzó diciendo Camila Peralta sobre lo que se viene en estos episodios.

camila peralta y erika de satutu riestra

A su vez, Erika De Satutu Riestra contó detalles de cómo se enfrenta Olga a nuevos desafíos: "Lo que me di cuenta como espectadora es que, lo único que a Olga la sacó en la 1 y en la 2 es el abandono de la persona que ella ama, lo único que a ella la modificó fue que se enamoró. Hay muchas que están presas por su amor", dijo y agregó: "Me parece que se muestra más también que muchas de las veces el amor tiene mucho que ver de por qué ellas están ahí".

"En mi caso, ella encontró la manera de sobrevivir ahí adentro. En la 1 se acomodó muy bien pasando medio desapercibida y después, bueno, si había que trabajar para ella poder sostenerse en ese lugar hostil, lo hizo", sumó Camila Peralta. A su vez, la intérprete de Solita explicó: "Después está eso del amor que dice Eri que también la lleva a hacer un montón de cosas que están buenísimas y otro montón que son super peligrosas, pero quién no ha hecho algo así por amor".

En tanto, De Satutu Riestra dejó en claro: "Yo creo que sí, esto que vos decís, una cosa que aprendimos haciendo la serie es que en la cárcel tenes que aprender a sobrevivir. Entonces, lo inteligente es saber en qué lugar te vas a ubicar y qué podes hacerle necesitar a otro de vos para que te cuiden porque a vos te amadrina el que te necesita". Por eso, aseguró: "En el caso de Olga, ella no tuvo conflictos con nadie - salvo lo que pasó en la 1 -, pero creo que también es una manera camuflada de sobrevivir. Hay algunas que les cuesta más, otras que les cuesta menos, pero no te queda otra que ser inteligente".

Tras esto, las actrices revelaron cómo fue construir una relación de amistad, siendo amigas fuera de cámara, pero teniendo que armar una relación dentro de un ambiente tan crudo. Además, teniendo en cuenta que, a nivel ficción "ellas la toman a Gladys como su mamá, como su salvadora". Asimismo, hablaron de cuáles fueron los desafíos y los miedos que sufrieron con respecto a sus personajes durante esta temporada y muchos detalles más. No te pierdas la entrevista completa en el video.

Sinopsis oficial de "En el Barro" temporada 2

Gladys, “La Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.