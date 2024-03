Beto Casella apuntó contra Luis Majul: lo acusó de copiar "Bendita TV"

"Si es una idea nueva, están flacos de ideas porque se parece mucho a Bendita. Y para ser Bendita hay que tener gracia", lanzó picante Casella. Claro que luego comparó su programa con el de Majul y sentenció punzante: "LN+ no se caracteriza por el humor. Hacen muy bien otras cosas, pero el humor, la ironía, la sutileza desde la ironía no es lo de La Nación + y menos lo de Luis Majul a quien le tengo mucho aprecio, pero no va".

A su vez, manifestó :"Por ahí lo engañaron y fue un productor que le dijo 'tengo una idea bárbara de estética y le vendió la nuestra y le están robando la plata'".

Para cerrar el conductor, lanzó si "lo sigue haciendo, voy a salir en Bendita a hablar a la cámara 8 minutos".