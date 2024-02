Julián Arango, Hugo Lombardi en "Betty, la fea", adelantó detalles de su presentación en la semana de la moda parisina

Embed - El elenco de Betty La Fea regresa

Pero, antes de su llegada al gran desfile de moda, en el que Hugo Lombardi tendrá una colección especial, desde minutouno.com tuvimos la posibilidad de hablar con él. El actor, Julián Arango, nos presentó todo lo que se podrá ver durante este show tan especial que lo regresa a París, mientras que Hugo reveló algunos detalles como sus cábalas durante estos momentos tan especiales.

+ La entrevista completa con Hugo Lombardi y Julián Arango:

Con una sonrisa encantadora y una emoción aún más grande, Julián Arango comenzó explicando cómo se siente con su regreso a la semana de la moda en París. "Me siento feliz, ansioso, con muchas ganas de estar allá. Estoy agradecido con la vida, porque después de 20 años no solamente volvió el personaje de Hugo a mi vida, sino que fuera de eso Prime Video me regala la oportunidad de estar allá en París. O sea, todo lo que Hugo estuvo hablando y lo que soñaba. Yo me acuerdo diciendo: ´ya verán ustedes cuando esté en las pasarelas de París, ahorita háblenme porque después cuando esté en París no les voy a hablar´", dijo entre risas.

Luego, agregó: "Fue algo que Hugo estuvo buscando. Si tú hablas con Hugo, él te diría que esto es algo que se tenía que dar. Y la verdad es que le dan pan al que no tiene dientes, le dan a Hugo semejante viaje, al gran ego de Hugo, un viaje a París para la semana de la moda". De hecho, tras esto, a modo de broma agregó que, de todas formas, a sus compañeros de elenco les traerá una torre Eiffel chiquita y ya quedan tranquilos, pero que después Hugo no les habla más. "Todas las frases que empiecen después cuando me hablen o algo, serán: ´yo no sé si te conté, pero yo estuve en la semana de la moda en París, permiso´y ya", declaró.

Aunque, después de divertirse y bromear sobre lo que se podrá ver en "Betty, la fea" tras su paso por la semana de la Moda en París, habló de la temática que se presentará en el desfile de mañana, a pesar de que el lugar donde estará su pasarela aún es confidencial. "Esta es una colección que tiene ideas basadas en un pequeño pueblo que hay en un departamento que se llama Cundinamarca, el pueblo se llama Ráquira. Es un pueblo de artesanos, es un pueblo frío, donde se maneja la arcilla, la madera, donde se manejan mucho las manos, son unos grandes artesanos con un increíble sentido del humor", destacó ante minutouno.com

Además, señaló: "Hacen unas cosas espectaculares, entonces nos vamos a basar en ese pueblo. Va a ser una colección con textura, con muchos colores, con estampados. De hecho, Hugo va a llevar un abrigo espectacular, como de una fibra, no es seda. Es una fibra gruesa, un abrigo pesado porque de dónde viene es un sitio frío, por eso tiene un cuello muy parado, espectacular".

"La verdad es una colección muy bonita, además con el tema, el tema es muy bonito por estas artesanías que existen en este pueblo que creo que es un pueblo que todos los Latinoaméricanos tenemos", manifestó. Y después agregó: "En París esto va a ser mucho más lindo todavía, el contraste". Eso sí, más allá de la felicidad por cómo estarán afrontando este desfile, aseguró que solamente lo hará en compañía de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.

"Cada vez que alguien se entera que esto va a pasar dicen que quieren estar ahí, que quieren ir. Entonces me he enterado que el presidente de no sé dónde, el consulado Colombiano, toda la gente va a estar en el evento de moda", fueron sus palabras exactas. Aunque, fue ahí cuando aseguró que Ana María Orozco no lo acompañará, sino que podrá estar junto a sus dos secuaces, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez quienes en la serie interpretan a Marcela Valencia y Patricia Fernández.

Por otro lado, Julián Arango también habló de cuáles son los aspectos más desafiantes y difíciles de interpretar, por tantos años, a un personaje tan conocedor de la moda y más cuando le toca afrontar situaciones de esta índole. "Todo es desafiante porque obviamente, en el sentido de toda la información sobre la moda, me estoy empapando porque, por ejemplo, vi muchos canales de gente que habla de la semana de la moda en París. Entonces ya he visto lo que está pasando como para de verdad empaparme y estar en la vida real de un personaje que es ficticio, pero que es impresionante cómo influye en la cultura, cómo se viste Hugo o cómo habla o de lo que habla, que puede ser oído por muchas personas", lanzó fascinado ante minutouno.com.

Asimismo, señaló: " Que un personaje de ficción lleve una colección de verdad es muy loco, cómo el entretenimiento afectando la cultura de alguna manera. Entonces me tengo que preparar muy bien porque no me pueden agarrar mal parado con una pregunta sobre moda y yo sin saber, entonces ando preparándome y que Hugo por más de que improvise lo que sea, sea certero en lo que diga". Pero, luego de esta declaración de Julián Arango, llegó el momento de Hugo Lombardi de hablar y de explicar lo que se viene en su carrera.

+ La entrevista con Hugo Lombardi:

Con una simpatía y manera sorpresiva de presentarlo, Julián Arango salió de cámara para darle su espacio al gran Hugo Lombardi, quien apareció muy feliz a pesar de su típico mal carácter. "Aquí llegó la luz, llegó la magia, llegó la vida, llegó Hugo Lombardi", comenzó muy contento con su arribo a París. "Yo no sé si tú has oído del secreto que uno llama las cosas, pero eso es mentira, yo no llamé nada, yo fui y lo busqué y lo atrapé y allá llegué. Y a la ciudad de la luz llegó la luz, llegó la magia, llegó la vida, llegó Hugo Lombardi para deleitar a todo el público francés y del mundo con mis diseños, con mi colección, con esto de que quiero representar a una América Latina creativa, artista, espontánea, libre", agregó después con mucha euforia.

Además, mencionando algunas palabras en francés, el diseñador de moda habló de cuáles son sus rituales y cábalas para afrontar este tipo de eventos. "Primero que todo llevar una imagen de Inesita en el bolsillo, Inés murió, entonces me hace mucha falta así que yo necesito estar con Inés porque no voy a poder estar en físico, pero la voy a llevar aquí, en el bolsillo, una imagen de ella la voy a tener acá para que me acompañe. Esa va a ser mi fuerza, va a hacer que no se me olvide de dónde vengo ni quién soy y que esta gran mujer me hizo una mejor persona. Entonces, cuando tengo a Inés, nada me detiene, me subo caminando por un arcoíris de colores y todo es magia, todo es luz, todo es vida y todo brilla. Por donde paso florece alrededor como fantasía", manifestó.

Aunque, después fue por más y contó qué le podría decir Inés de este momento por el que tanto trabajó. "A Inés le hubiera dado un ataque, así que mejor que no hubiera estado viva, porque se hubiera matado ahí mismo, hubiera caído como: ´Inés, me voy para París´ y bum, se cayó, murió. Hubiera muerto de la dicha", destacó. Por eso, Lombardi aseguró que es mejor que lo acompañe en una estampita, así puede ir "tranquilo, triunfador, ganador, empoderado".

"Empoderado, utilicemos esa palabra, diverso, incluyente, único", sumó después. A su vez, para cerrar, también hizo mención sobre el abrigo especial que va a tener para presentar este desfile tan importante dando más detalles incluso de los que ya dejó Julián Arango. "Va a ser un gran abrigo con el que voy a hacer mi presentación en la semana de la moda de París, un abrigo con un material denso, pesado, grueso, que comunica fortaleza, pero a la vez delicadeza, con unos diseños, unos estampados que va a tener unas figuras que todos van a entender que es de Ráquira, Colombia".

Por último, destacó: "así diseñamos en Colombia. Va a tener un cuello muy arriba, muy de la realeza, pero conservando la artesanía colombiana, entonces voy con unas mangas muy abombadas, embombachadas para que me de una libertad de movimiento. También tengo unos bolsillos para poder hacer mis movimientos y girar". Eso sí, con semejante descripción, aseguró que sería ideal para traer a Argentina, en especial cuando empiece el frío y manifestó su idea de llegar al país con la intención de hacer un "Buenos Aires Fashion Week". Además, expresó que llegaría a Buenos Aires no sólo porque queda más cerca que Milán, por ejemplo, sino porque además tiene la intención de comer el dulce de leche.

Sin dudas, el regreso de "Betty, la fea", ha marcado también la vuelta tan icónica de personajes como Hugo Lombardi con quien Julián Arango no sólo alcanzó la fama internacional, sino que además demostró todo su talento. Por eso, ahora, antes del estreno de la segunda temporada de la serie, es ideal disfrutar su presentación en la semana de la Moda a través de sus redes sociales.