Billie Eilish prepara su nuevo disco y se conoció un importante detalle

El productor de Billie Eilish contó en una entrevista con MR Reporter que el disco está en un 85 por ciento terminado. En julio, la cantante estadounidense publicó el videoclip de “What Whas I Made For?” que formó parte de la banda de sonido de la famosa película Barbie.

Embed - Billie Eilish - What Was I Made For? (Official Music Video)