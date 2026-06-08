Dónde ver las películas y series de María Rosa Fugazot que hicieron historia

"El Puntero" (2011): En la prestigiosa y galardonada miniserie de tintes dramáticos realizada por la productora Pol-ka, la intérprete descolló mediante una labor especial poniéndose en la piel de Antonia. Allí exhibió toda su madurez artística en una historia política compleja junto a Julio Chávez y Rodrigo de la Serna. Esta ficción puede verse de forma íntegra dentro de la propuesta de Prime Video.

"Durmiendo con mi jefe" (2003): La comediante descolló como una de las figuras coprotagonistas de esta divertida propuesta emitida por El Trece, acoplándose a un trío actoral fantástico completado por las actuaciones de Guillermo Francella y Luis Brandoni. Actualmente, la historia se encuentra disponible para los usuarios de Prime Video mediante la opción de ViX Premium.

"Nada" (2023): Se trata de una de sus intervenciones más recientes y con mayor repercusión fuera de las fronteras locales. En esta celebrada miniserie pergeñada por la dupla de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, Fugazot comparte planos con Luis Brandoni y cuenta con el atractivo de la participación de Robert De Niro. Los cinco capítulos están subidos exclusivamente a Disney+.

"Sos mi hombre" (2012) y "Kachorra" (2002): En la primera tira de El Trece le tocó encarnar a la querida Jesusa García, mientras que en la segunda sumó toda su espontaneidad al suceso de Telefe liderado por Natalia Oreiro. Aunque no integran las grillas estables de las aplicaciones de pago más tradicionales, numerosos fragmentos de estas historias se pueden hallar gratis en los perfiles oficiales de YouTube.

Su huella imborrable a través de la historia cinematográfica

El bautismo de fuego para María Rosa Fugazot en el ámbito de la cinematografía ocurrió hace exactamente sesenta años, en 1966, de la mano del largometraje titulado "Las locas del conventillo", pieza que contó con la realización del director Fernando Ayala. A partir de ese hito fundacional, su rostro se volvió una constante indispensable para las carteleras de los cines de toda la geografía argentina.

Entre sus proyectos más convocantes y recordados por el público masivo sobresalen clásicos absolutos del humor de los años 70 como lo fueron "Los caballeros de la cama redonda" (1973) y la emblemática producción "Mi novia el..." (1975), largometrajes en los que construyó escenas desopilantes junto a Olmedo y Porcel. Ya asentada en el nuevo siglo, revalidó sus dotes para el drama con una emotiva labor en la película "El día que me amen" (2003). Gran parte de estos títulos históricos forman parte de la rotación habitual de la plataforma gratuita CINE.AR Play.