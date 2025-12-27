Bizarrap presentó una nueva music session junto a J Balvin

Ganador de 4 Latin Grammys y 4 Récords Guinness, Bizarrap presentó recientemente la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee en un escenario inédito para el proyecto: la NFL, consolidando el impacto del formato más allá de la música y posicionándolo en el centro de la conversación cultural global.

Su visión artística lo posiciona como un puente entre culturas y generaciones, llevando la bandera argentina a los escenarios más importantes del mundo. Con la BZRP Music Session Vol. 62/66, Bizarrap reafirma su liderazgo como una de las figuras más influyentes de la música global.