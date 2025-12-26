Bizarrap anunció la BZRP Music Session #62 tras el éxito con Daddy Yankee: con quién la hace y cuándo sale
El reconocido productor musical sorprende en el cierre de año con un nuevo lanzamiento de la mano de un famoso artista colombiano. Mirá.
La Navidad trajo una sorpresa de alto impacto para la industria musical. Bizarrap sacudió las redes sociales al confirmar que este viernes 26 de diciembre estrenará su nueva colaboración junto a la superestrella colombiana, J Balvin.
El anuncio llegó a través de una fotografía en el icónico estudio de Miami, cargada de un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: el "product placement" cruzado. En la imagen, el productor argentino luce sus exclusivas zapatillas Adidas, mientras que Balvin posa con su propia línea de Nike, marcando un contraste visual directo entre los dos gigantes del calzado.
¿Habrá respuesta para Residente?
Lo que más expectativa genera es el trasfondo mediático de esta unión. La sesión llega tiempo después de la viral "tiradera" de Residente contra Balvin, grabada precisamente en el estudio de Bizarrap. Muchos se preguntan si el colombiano aprovechará el beat del "Biza" para responder a los ataques de René o si optará por un hit comercial para cerrar el año.
¿Cuándo estará disponible la BZRP Music Session #62?
Este nuevo tema saldrá a la luz a las 21hs de este viernes por el canal de YouTube de Bizarrap y estará disponible también en Spotify.
Qué récord rompió Bizarrap tras presentarse en el halftime de la NFL con Daddy Yankee
Bizarrap ha reescrito la historia de la música una vez más, llevando su talento de producción al escenario global. El productor argentino se presentó en el show de medio tiempo de la NFL en un abarrotado estadio Santiago Bernabéu junto a la leyenda Daddy Yankee, estrenando su última colaboración y asegurando un hito para la música urbana.
La presentación, que acaparó la atención mundial, se centró en el debut de la “DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66”. Bizarrap subió al escenario acompañado por más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras, siendo recibido por una ovación y gritos de emoción del público que colmó el estadio.
El evento de la NFL, que fue visto en más de 150 países y 180 territorios, marcó el esperado regreso escénico de Daddy Yankee junto a Bizarrap. La colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. Con esta Session, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña, redefiniendo los límites del género.
