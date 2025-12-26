Bizarrap anunció la BZRP Music Session #62 tras el éxito con Daddy Yankee: con quién la hace y cuándo sale

La presentación, que acaparó la atención mundial, se centró en el debut de la “DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66”. Bizarrap subió al escenario acompañado por más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras, siendo recibido por una ovación y gritos de emoción del público que colmó el estadio.

El evento de la NFL, que fue visto en más de 150 países y 180 territorios, marcó el esperado regreso escénico de Daddy Yankee junto a Bizarrap. La colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. Con esta Session, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña, redefiniendo los límites del género.

bizarrap daddy yankee