Blanca Suárez se luce en Netflix con una serie española atrapante: todos los detalles
Netflix vuelve a destacar con una producción española que sorprende por su intensidad, su trasfondo histórico y la actuación de una de las actrices más queridas.
El catálogo de series españolas en Netflix ha demostrado ser uno de los más potentes de la plataforma, y esta producción lo confirma con creces. Con una ambientación en la España de los años 60, logra un equilibrio perfecto entre acción, drama e historia, con la figura de Blanca Suárez como protagonista indiscutida.
La trama no solo entretiene, sino que también abre la puerta a reflexionar sobre uno de los momentos más oscuros de la humanidad: el legado del nazismo y su presencia oculta tras la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, la actriz brilla con una interpretación que combina vulnerabilidad y fortaleza en partes iguales.
Lo que la hace aún más atractiva es su formato corto: apenas seis capítulos son suficientes para construir un relato cargado de tensión, giros inesperados y personajes complejos que acompañan a Suárez en su misión. Se trata de una de esas propuestas que no solo se disfrutan en un maratón, sino que también dejan huella en quienes las ven.
De qué trata "Jaguar"
La serie sigue la historia de Isabel Garrido (Blanca Suárez), una joven que sobrevivió al campo de exterminio de Mauthausen y que, años más tarde, se encuentra en España persiguiendo a Otto Bachmann, uno de los criminales nazis más peligrosos de Europa.
En su camino, descubre que no está sola y que hay un grupo de agentes que comparte su objetivo: hacer justicia contra los nazis refugiados en el país tras la guerra. Unidos bajo el nombre en clave de "Jaguar", se embarcan en una misión arriesgada que mezcla acción, espionaje y drama humano.
Reparto de "Jaguar"
Blanca Suárez (Isabel Garrido)
Iván Marcos (Lucena)
Óscar Casas (Miguel Castro)
Adrián Lastra (Sordo)
Francesc Garrido (Marsé)
Stefan Weinert (Otto Bachmann)
Tráiler de "Jaguar"
