Netflix: la película basada en hechos reales sobre un escándalo político en Estados Unidos
Netflix volvió a sorprender con un estreno que revive una de las operaciones políticas más polémicas de Estados Unidos. Enterate cuál es.
La llegada de producciones que mezclan hechos reales con dramatización cinematográfica siempre genera interés, y este caso no es la excepción. Ambientada en los años ‘70, la película despliega un relato cargado de intriga, corrupción y estrategias de supervivencia en un contexto político turbulento.
Desde su incorporación al catálogo en 2025, esta historia atrapó a millones de usuarios de la plataforma. El guion, dirigido por David O. Russell, se inspira en la operación secreta ABSCAM del FBI, que terminó con la condena de varios miembros del Congreso de los Estados Unidos. Su éxito fue inmediato, logrando tres Globos de Oro y siete nominaciones que la consolidaron como una de las producciones más destacadas de la última década.
En septiembre, cuando los estrenos dominan la agenda cultural, esta película se convirtió en un título imprescindible para quienes disfrutan del cine que combina tensión, drama y un trasfondo político verídico.
De qué trata "Escándalo Americano"
La trama se centra en Irving Rosenfeld (Christian Bale), un astuto estafador que junto a su socia Sydney Prosser (Amy Adams) une fuerzas con el agente del FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper). Su misión es infiltrarse en redes de corrupción política y criminal, moviéndose entre negocios turbios, mafias y altos funcionarios de Nueva Jersey.
La película no solo recrea con detalle la época de los años ‘70, sino que también muestra cómo el poder y la ambición pueden entrelazarse hasta límites peligrosos. Entre engaños, operaciones encubiertas e intereses ocultos, la tensión se sostiene de principio a fin.
Reparto de "Escándalo Americano"
El film reúne a un elenco de primer nivel, con actuaciones que fueron elogiadas por la crítica:
Christian Bale como Irving Rosenfeld
Amy Adams como Sydney Prosser / Lady Edith Greensly
Bradley Cooper como Richard DiMaso
Jennifer Lawrence como Rosalyn Rosenfeld
Jeremy Renner como Carmine Polito
Louis C.K. como Stoddard Thorsen
Jack Huston como Pete Musane
Las interpretaciones de Bale y Adams fueron especialmente destacadas, logrando un balance perfecto entre drama y carisma.
Tráiler de "Escándalo Americano"
