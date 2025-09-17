Netflix: la película basada en hechos reales sobre un escándalo político en Estados Unidos

Reparto de "Escándalo Americano"

El film reúne a un elenco de primer nivel, con actuaciones que fueron elogiadas por la crítica:

Christian Bale como Irving Rosenfeld

Amy Adams como Sydney Prosser / Lady Edith Greensly

Bradley Cooper como Richard DiMaso

Jennifer Lawrence como Rosalyn Rosenfeld

Jeremy Renner como Carmine Polito

Louis C.K. como Stoddard Thorsen

Jack Huston como Pete Musane

Las interpretaciones de Bale y Adams fueron especialmente destacadas, logrando un balance perfecto entre drama y carisma.

Tráiler de "Escándalo Americano"