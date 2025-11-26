Blender se unió a una app de viajes para lanzar "Basado en Viajes Reales": de qué trata
Con el protagonismo de Boy Olmi, la serie contará con siete episodios que mostrarán situaciones que ocurren a menudo en este tipo de traslados.
Blender se unió a la reconocida app de viajes "DiDi" para estrenar “Basado en Viajes Reales”, una innovadora miniserie de ficción que explora las dinámicas y los encuentros que surgen a bordo de un auto o una moto de plataforma.
La producción, que se lanzó este 25 de noviembre, consta de 7 episodios cortos -con una duración de 8 a 15 minutos- y estará disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Blender, como una nueva propuesta ON DEMAND.
Esta alianza busca impulsar la ficción nacional, contagiando historias cercanas y ágiles. Un detalle clave es la tecnología utilizada: fue filmada en Cacodelphia, el mismo estudio de El Eternauta, empleando virtual set para recrear los trayectos con un realismo y estilo cinematográfico de última generación.
Quiénes protagonizan "Basado en Viajes Reales"
La serie presenta dos arcos narrativos principales:
-
Episodios 1 a 5 (Viajes en Auto): Protagonizados por Boy Olmi, quien interpreta a un conductor empático. Él es el nexo que nos permite conocer las historias de cada pasajero, que van desde la comedia y el drama hasta la ciencia ficción y el policial.
Episodios 6 y 7 (DiDi Moto): Historias que se centran en la experiencia en moto. Cuentan con la participación destacada de Mica Riera (El amor después del amor) y Julián Doregger (Cualca) en un relato romántico, y Tatu Glikman (En el barro) en una historia navideña con tintes de milagro sobre dos ruedas.
El talentoso reparto se completa con figuras como Leonora Balcarce, Esteban Menis, Eugenia Guerty y Gabo Correa, entre otros. La serie cuenta con guion de Facundo Díaz, Ignacio Rogers y Carolina Santos, y dirección de Antonella Marini y Diego Juan.
Cuándo estrena y cómo ver
El primer capítulo ya fue estrenado y puede verse en el canal de YouTube de Blender. Cabe señalar que habrá un nuevo lanzamiento diario durante la próxima semana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario