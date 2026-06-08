La transmisión EN VIVO de la histórica despedida a Indio Solari
Continúa llegando gente para darle el último adiós a Indio Solari en el Villa Domínico. Se puede seguir en vivo por internet.
La histórica movilización popular para despedir a Indio Solari no se detiene. Entrada la madrugada de este lunes, el Polideportivo Municipal José María Gatica continúa con sus puertas abiertas de par en par para recibir a las miles de personas que todavía forman filas kilométricas con el único objetivo de darle el último adiós al máximo ícono del rock argentino.
Ante un fenómeno que ya superó el millón de asistentes y que promete extenderse de manera maratónica durante toda la noche, quienes no pudieron acercarse hasta Avellaneda tienen la posibilidad de acompañar la vigilia de forma virtual: la despedida se está transmitiendo en vivo a través del canal oficial de YouTube del Indio Solari.
La decisión de emitir las imágenes en directo de la capilla ardiente busca federalizar y abrir el homenaje a los millones de fanáticos que se encuentran en el interior del país o en el exterior.
Por un lado, la transmisión muestra el paso incesante de los fieles —a un ritmo oficial de 15.000 personas por hora— frente al féretro, cubierto de flores, banderas y camisetas. A su vez, en el chat de la plataforma, la comunidad ricotera transformó el espacio en un santuario digital, compartiendo anécdotas, frases de canciones y mensajes de eterno agradecimiento al "míster".
La despedida a Indio Solari, sin hora de cierre para una procesión eterna
Tanto la familia del músico como las autoridades de la provincia de Buenos Aires ratificaron que el operativo civil, sanitario y de seguridad se mantendrá activo de forma ininterrumpida durante la madrugada. La premisa sigue siendo la misma que se anunció por la tarde: el velatorio durará lo que sea necesario para que nadie se quede sin su adiós.
Para formar parte de esta histórica e irrepetible vigilia musical desde cualquier pantalla, se puede ingresar directamente a la plataforma de videos buscando el canal verificado del artista (@IndioSolariOficial), donde la transmisión permanecerá activa de manera continua hasta que el círculo íntimo disponga el cierre de las instalaciones y el inicio del cortejo final.
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