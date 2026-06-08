La transmisión EN VIVO de la histórica despedida a Indio Solari

La despedida a Indio Solari, sin hora de cierre para una procesión eterna

Tanto la familia del músico como las autoridades de la provincia de Buenos Aires ratificaron que el operativo civil, sanitario y de seguridad se mantendrá activo de forma ininterrumpida durante la madrugada. La premisa sigue siendo la misma que se anunció por la tarde: el velatorio durará lo que sea necesario para que nadie se quede sin su adiós.

Para formar parte de esta histórica e irrepetible vigilia musical desde cualquier pantalla, se puede ingresar directamente a la plataforma de videos buscando el canal verificado del artista (@IndioSolariOficial), donde la transmisión permanecerá activa de manera continua hasta que el círculo íntimo disponga el cierre de las instalaciones y el inicio del cortejo final.