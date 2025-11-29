BM presentó su álbum debut "Volando sin alas"

Ese golpe se transforma en “Esto Es Pa’ Vos”, una canción de desamor que, lejos de sonar triste, mantiene una energía luminosa. Después de ese punto de inflexión, entra en una caída en espiral que lo lleva a refugiarse en las adicciones antes de poder reconstruirse.

En “Tu Favorito”, BM habla sobre el desamor y los duelos que uno hace al separarse, y darse cuenta que tiene que dejar esa relación. Luego aparece “Todo Está Bien”, el primer corte del álbum, que funciona como un respiro rockero y una declaración de fuga.

El tramo final es el más introspectivo. “Click Clack” revisita los errores y las oportunidades perdidas, los momentos importantes que no vuelven. En el cierre, “Carta Final”, BM imagina una carta escrita por su hija, 15 años después de su muerte. La canción retoma elementos de la intro del disco, cerrando el círculo de forma emotiva y desgarradora.