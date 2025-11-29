BM presentó su álbum debut "Volando sin alas"
Este proyecto muestra una faceta personal y profunda, donde recorre las etapas de la vida: el amor, el éxito, las sombras, las pérdidas y la redención.
BM estrena “Volando Sin Alas”, su álbum debut y el proyecto más íntimo de su carrera, donde se abre por primera vez para narrar su historia a través las distintas etapas de la vida: el nacimiento, la familia, el éxito, los altibajos emocionales, el amor, el desamor, las adicciones, la muerte y la memoria.
“Volando sin alas” marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Cada una de las nueve canciones que lo componen funciona como un capítulo que refleja distintas situaciones cotidianas y experiencias. BM deja atrás cualquier máscara para mostrar su versión más humana con una narrativa centrada en la exploración personal y el distanciamiento emocional.
Como parte del lanzamiento, el disco tuvo una proyección especial en el cine de Chivilcoy. BM eligió compartir su primer álbum en el lugar donde nació y creció, en un gesto simbólico que conecta su historia personal con este proyecto profundamente íntimo. La presentación funcionó como un reencuentro con su comunidad y como una forma de celebrar en el mismo territorio que moldeó sus primeros pasos.
El recorrido comienza con “Volando Sin Alas”, una introducción que habla de su hija Roma, de la familia y del vértigo del éxito. A partir de ahí, el álbum avanza entre momentos luminosos y oscuros, con una honestidad que lo muestra desde un lugar real y sin filtros.
“Futuro Lujoso” aborda la fama y la ambición con la maternidad como motor emocional. En “Qué Pasó Ayer?”, BM retrata la depresión que aparece después del éxito. El corazón del álbum aparece con “Canción de Amor”, donde encuentra el amor en medio del caos. Entre este track y el siguiente se escucha una voz que anuncia un quiebre emocional, como una pesadilla que anticipa el derrumbe.
Ese golpe se transforma en “Esto Es Pa’ Vos”, una canción de desamor que, lejos de sonar triste, mantiene una energía luminosa. Después de ese punto de inflexión, entra en una caída en espiral que lo lleva a refugiarse en las adicciones antes de poder reconstruirse.
En “Tu Favorito”, BM habla sobre el desamor y los duelos que uno hace al separarse, y darse cuenta que tiene que dejar esa relación. Luego aparece “Todo Está Bien”, el primer corte del álbum, que funciona como un respiro rockero y una declaración de fuga.
El tramo final es el más introspectivo. “Click Clack” revisita los errores y las oportunidades perdidas, los momentos importantes que no vuelven. En el cierre, “Carta Final”, BM imagina una carta escrita por su hija, 15 años después de su muerte. La canción retoma elementos de la intro del disco, cerrando el círculo de forma emotiva y desgarradora.
