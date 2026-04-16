La Maciel firmó la notificación de una fuerte denuncia dentro de Gran Hermano: ¿rompió el aislamiento?
Laura Ubfal compartió la primicia en sus redes sociales y brindó detalles sobre lo ocurrido. Los detalles en la nota.
La situación judicial de Jessica Maciel, conocida como La Maciel de Gran Hermano Generación Dorada, sigue sumando capítulos. A casi tres semanas de que se conociera la denuncia en su contra por parte de 17 jóvenes trans por presunta explotación sexual, la participante fue notificada formalmente dentro de la casa del reality.
El procedimiento se realizó sin interrumpir su aislamiento. Según informó Laura Ubfal en sus redes sociales: "Llegó una notificación a Telefe para La Maciel. Sólo tiene que firmar. No romperá aislamiento, se le acerca el papel al Confesionario, firma y listo", y cerró: "Ya pasó otras veces".
La noticia fue confirmada en Cortá por Lozano, donde detallaron que el documento fue entregado por un patrullero de la Policía Federal que se presentó en el canal para hacer efectiva la notificación dentro de Gran Hermano Generación Dorada.
Sobre la denuncia, Ángel de Brito explicó en LAM: "Está denunciada en la justicia por averiguación de ilícito. No hay nada confirmado, está en instancia de denuncia". Los testimonios fueron recabados el 21 de marzo en la Asociación Civil Madres Víctimas.
El escrito sostiene: "Toma conocimiento de la experiencia de una joven trans que expresa situaciones de vida como lo son explotación sexual, regenteo en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Se fueron sumando más víctimas que alucen ser explotadas por quien dice llamarse Jessica Maciel cuando ejercían la prostitución sobre la Ruta 8. En dicha ocasión, reunidas durante seis horas".
También detalla: "Las víctimas dicen que fueron captadas cuando tenían 16 y 17 años, que la mencionada denunciada las convocaba a su casa particular, las presentaba en sociedad, ante otras mujeres trans que ostentaban más de 30 años. la Maciel les hacía la veña para pararse en la ruta entre los hoteles El Mesidor y Marylin y debían pagarle una suma de dinero, todas las noches. Todas las chicas son trans y menores".
Continuaba: "Llegaba en su vehículo junto a su brigada, quienes le exigían el dinero. Las víctimas menores, muchas residían en su casa particular". En caso de escapar, eran "acorraladas con palos, fierros y piedras de gran tamaño. Las encerraron y las molieron a palos, a tal punto que las internaron en un hospital 'llevándome desvanecida'".
A su vez, les realizaba "denuncias falsas e instaba a su séquito a presentarse como víctimas de quien se imponía en su camino. Explotaba trans y no le importaba la venta de drogas".
"Desde el 2021, dejó de regentear la Ruta 8, sigue teniendo a su alrededor menores a quienes coachea, algunos que la tienen como ídola total. Ella genera admiración y miedo y lucra con ello", siguió y confesó que algunas eran llamadas desde sus 13 años.
"La denunciada exigía la permanencia en su domicilio, promoción y explotación de la prostitución ajena, haber lucrado para generar grave daño en la salud mental al introducirles aceite industrial", cerró.
Pilar Smith se comunicó Mariano, la pareja de La Maciel, quien aseguró que es una "falsa denuncia. Esto es mentira. Es una persona que armó todo un grupo e hizo esta operación para ensuciarla".
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