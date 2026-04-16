La Maciel firmó la notificación de una fuerte denuncia dentro de Gran Hermano: ¿rompió el aislamiento?

También detalla: "Las víctimas dicen que fueron captadas cuando tenían 16 y 17 años, que la mencionada denunciada las convocaba a su casa particular, las presentaba en sociedad, ante otras mujeres trans que ostentaban más de 30 años. la Maciel les hacía la veña para pararse en la ruta entre los hoteles El Mesidor y Marylin y debían pagarle una suma de dinero, todas las noches. Todas las chicas son trans y menores".

Continuaba: "Llegaba en su vehículo junto a su brigada, quienes le exigían el dinero. Las víctimas menores, muchas residían en su casa particular". En caso de escapar, eran "acorraladas con palos, fierros y piedras de gran tamaño. Las encerraron y las molieron a palos, a tal punto que las internaron en un hospital 'llevándome desvanecida'".

A su vez, les realizaba "denuncias falsas e instaba a su séquito a presentarse como víctimas de quien se imponía en su camino. Explotaba trans y no le importaba la venta de drogas".

"Desde el 2021, dejó de regentear la Ruta 8, sigue teniendo a su alrededor menores a quienes coachea, algunos que la tienen como ídola total. Ella genera admiración y miedo y lucra con ello", siguió y confesó que algunas eran llamadas desde sus 13 años.

"La denunciada exigía la permanencia en su domicilio, promoción y explotación de la prostitución ajena, haber lucrado para generar grave daño en la salud mental al introducirles aceite industrial", cerró.

Pilar Smith se comunicó Mariano, la pareja de La Maciel, quien aseguró que es una "falsa denuncia. Esto es mentira. Es una persona que armó todo un grupo e hizo esta operación para ensuciarla".