La ex de Brian Sarmiento desmintió un acuerdo por la cuota alimentaria

"De verlas, se ve que no tiene intención porque tampoco lo hizo durante esos años. En el último tiempo, pidió un zoom para hablar con ellas, pero antes no lo había pedido", señaló.

En ese sentido, consideró que, de existir una verdadera voluntad de acercamiento, Sarmiento debería haber recurrido a la Justicia. "Si realmente quisieras ver a tus hijas, buscarías un abogado, te presentarías en la Justicia e iniciarías una demanda por régimen de comunicación. Durante nueve años no lo hizo, así que se ve que mucha intención no tenía", sentenció.

La abogada también reveló el profundo malestar que atraviesan las hijas del ex jugador y se refirió al deseo de las jóvenes de ser adoptadas legalmente por Alan, actual pareja de su madre.

"Están decepcionadas porque en ese zoom con su papá quedaron en que él iba a hacer lo que ellas le pedían. Fue muy dañoso y muy triste, son las niñas las que le dicen que no quieren su plata, sino que quieren que su papá sea Alan, la pareja de su mamá", expresó.

Por último, lamentó el impacto emocional que la exposición pública de Sarmiento tiene sobre las adolescentes. "Ellas no lo quieren ver por la tele. No les da placer ver que el papá baile, grite, se ría. Ellas están sufriendo y quieren ser escuchadas, no importa si viven en España o en Argentina", concluyó.