La aclaración de Candelaria Tinelli al club de fans de Tini Stoessel: "No es contra ella"
Tras el explosivo posteo de la hija de Marcelo Tinelli contra Alejandro Stoessel, se le vinieron encima las seguidoras de la cantante y la it girl salió a aclarar.
Luego de que trascendiera el escándalo que envuelve a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, una de las personalidades del espectáculo que opinó al respecto fue Candelaria Tinelli, quien no dudó en recordar el histórico enfrentamiento entre el productor y su padre, Marcelo Tinelli.
Con un explosivo mensaje en redes sociales, la segunda hija del conductor escribió "Judas dio el beso", en relación al tema que Tini compuso en dirección a Tinelli y apuntando ahora contra Alejandro Stoessel con la misma canción. "Amo mucho la sabiduría del universo y su karma", continuó Cande.
Obviamente, las fans de Tini reaccionaron y, tras ello, Candelaria decidió aclarar: "Para las fans que no entendieron: no es contra Tini esto. Repito, yo la adoro y deseo que esto se resuelva y ella sea feliz y esté bien. Siempre pensé así y sentí así. No tengo otra sensación contra ella ni nadie".
Y añadió: "Solo recuerdo todo lo que se vivió cuando salió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos. Fin".
Finalmente, cerró: "No hablo más del tema. Ojalá todo se resuelva. La banco 100%, de corazón".
Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel
La historia entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel es la de una sociedad profesional muy exitosa que terminó en un quiebre personal definitivo y una extensa batalla judicial.
1. De la sociedad de éxito al despido (2007 - 2008)
Durante muchos años, Alejandro Stoessel fue el director de cámaras, hombre de confianza y Gerente Artístico de la productora Ideas del Sur (de Marcelo Tinelli). En 2007, lanzaron la exitosa tira juvenil Patito Feo, de la que Stoessel fue el creador e impulsor principal. Sin embargo, a finales de 2008, tras diferencias internas en la empresa, Tinelli desvinculó a Stoessel de Ideas del Sur.
2. La demanda millonaria por Patito Feo (2009)
Inconformado por su salida, en 2009 Alejandro Stoessel demandó a Marcelo Tinelli y a Ideas del Sur exigiendo:
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El reclamo del 50% de la propiedad intelectual, marca y derechos del concepto Patito Feo (que incluía la tira, productos derivados, giras internacionales y merchandising).
Una indemnización económica cercana a los 2,5 millones de dólares por daños, perjuicios y cobro de honorarios.
3. El fallo de la Justicia a favor de Tinelli (2015 - 2016)
Tras más de seis años de litigio:
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En 2015, la Cámara Comercial y Federal falló en contra de Stoessel, determinando que la titularidad y las marcas registradas de Patito Feo pertenecían a Ideas del Sur y no a Stoessel en forma individual.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el último recurso de apelación de Stoessel, cerrando la causa definitivamente a favor de Tinelli. Además, le impusieron a Stoessel la obligación de cubrir los elevados costos y honorarios del proceso judicial.
4. El impacto en Tini Stoessel y la tirantez mediática
Esta batalla judicial marcó fuertemente a la familia Stoessel. Años más tarde, Tini expresó en su disco Un mechón de pelo (con la canción Ángel) el dolor familiar que significó ese conflicto, acusando a la industria y a la figura de Tinelli de haber "padrinado" una persecución contra su padre que casi acaba con su salud y la economía familiar.
El fallo dividió a las dos familias de manera irreconciliable y el distanciamiento persiste hasta el día de hoy.
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