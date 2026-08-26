La aclaración de Candelaria Tinelli al club de fans de Tini Stoessel: "No es contra ella"

Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

La historia entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel es la de una sociedad profesional muy exitosa que terminó en un quiebre personal definitivo y una extensa batalla judicial.

1. De la sociedad de éxito al despido (2007 - 2008)

Durante muchos años, Alejandro Stoessel fue el director de cámaras, hombre de confianza y Gerente Artístico de la productora Ideas del Sur (de Marcelo Tinelli). En 2007, lanzaron la exitosa tira juvenil Patito Feo, de la que Stoessel fue el creador e impulsor principal. Sin embargo, a finales de 2008, tras diferencias internas en la empresa, Tinelli desvinculó a Stoessel de Ideas del Sur.

2. La demanda millonaria por Patito Feo (2009)

Inconformado por su salida, en 2009 Alejandro Stoessel demandó a Marcelo Tinelli y a Ideas del Sur exigiendo:

El reclamo del 50% de la propiedad intelectual, marca y derechos del concepto Patito Feo (que incluía la tira, productos derivados, giras internacionales y merchandising).

Una indemnización económica cercana a los 2,5 millones de dólares por daños, perjuicios y cobro de honorarios.

3. El fallo de la Justicia a favor de Tinelli (2015 - 2016)

Tras más de seis años de litigio:

En 2015 , la Cámara Comercial y Federal falló en contra de Stoessel, determinando que la titularidad y las marcas registradas de Patito Feo pertenecían a Ideas del Sur y no a Stoessel en forma individual.

En 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el último recurso de apelación de Stoessel, cerrando la causa definitivamente a favor de Tinelli. Además, le impusieron a Stoessel la obligación de cubrir los elevados costos y honorarios del proceso judicial.

4. El impacto en Tini Stoessel y la tirantez mediática

Esta batalla judicial marcó fuertemente a la familia Stoessel. Años más tarde, Tini expresó en su disco Un mechón de pelo (con la canción Ángel) el dolor familiar que significó ese conflicto, acusando a la industria y a la figura de Tinelli de haber "padrinado" una persecución contra su padre que casi acaba con su salud y la economía familiar.

El fallo dividió a las dos familias de manera irreconciliable y el distanciamiento persiste hasta el día de hoy.