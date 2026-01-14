Netflix: la serie protagonizada por Nicole Kidman que combina drama, misterio y tensiones familiares

El eje del relato pasa por Amelia, interpretada por Eve Hewson, una joven que está a punto de ingresar al exclusivo mundo de una de las familias más poderosas de Nantucket al casarse con Benji Winbury, personaje de Billy Howle. Sin embargo, el crimen inesperado rompe la fantasía, suspende la boda y expone secretos, tensiones y alianzas ocultas entre los protagonistas.