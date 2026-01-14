Netflix: la serie protagonizada por Nicole Kidman que combina drama, misterio y tensiones familiares
Este drama de Netflix protagonizado por Nicole Kidman arrasa en el ranking: con solo 6 episodios se metió entre lo más visto de 2024 y suma más vistas.
Netflix volvió a dar en el clavo con una de sus series más comentadas: La pareja perfecta, una miniserie de seis episodios que combina drama, misterio y tensiones familiares sin tiempos muertos. Protagonizada por Nicole Kidman, junto a Liev Schreiber, Eve Hewson y Dakota Fanning, la historia se apoya en actuaciones sólidas y una dirección elegante a cargo de Susanne Bier.
La crítica fue mayormente favorable y resaltó tanto el guión como el suspenso sostenido, ideal para verla de corrido y entender por qué se metió rápido entre lo más visto de la plataforma.
De qué trata La pareja perfecta
En La pareja perfecta, la historia se despliega alrededor de una familia millonaria que organiza una boda soñada en una mansión con vista directa al océano. Lo que prometía ser una celebración inolvidable da un giro oscuro cuando aparece un cadáver en la playa y todos los invitados quedan automáticamente bajo sospecha.
El eje del relato pasa por Amelia, interpretada por Eve Hewson, una joven que está a punto de ingresar al exclusivo mundo de una de las familias más poderosas de Nantucket al casarse con Benji Winbury, personaje de Billy Howle. Sin embargo, el crimen inesperado rompe la fantasía, suspende la boda y expone secretos, tensiones y alianzas ocultas entre los protagonistas.
En ese tablero aparece Greer Garrison Winbury, el papel de Nicole Kidman, la matriarca del clan y una reconocida autora de best sellers. Con una personalidad dominante, Greer deja en claro desde el inicio que Amelia es una outsider y la empuja a una silenciosa pero feroz pulseada de poder dentro de la familia.
Lejos de retroceder, Amelia decide plantar bandera. Su actitud desafiante la convierte en una figura incómoda y peligrosa para quienes subestiman hasta dónde puede llegar alguien que ya no le teme a las consecuencias. Misterio, lujo y tensiones al límite, todo servido en clave de serie de Netflix ideal para maratonear.
Reparto de La pareja perfecta
- Nicole Kidman
- Liev Schreiber
- Eve Hewson
- Dakota Fanning
- Billy Howle
- Jack Reynor
- Ishaan Khatter
- Meghann Fahy
- Sam Nivola
- Michael Beach
- Donna Lynne Champlin
- Mia Isaac
- Isabelle Adjani
Tráiler de La pareja perfecta
