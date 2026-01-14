El sentido posteo de Teto Medina mientras hace quimioterapia: "¡Vamos que se puede!"
El humorista continúa su lucha contra el cáncer y conmovió a todos al expresar pensamientos de fortaleza y fe en este difícil proceso.
Mientras transita una etapa delicada de su vida, Teto Medina se mantiene firme y decidido a salir adelante luego de haber sido diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado. Tras una intervención médica de urgencia, el conductor inició un tratamiento de quimioterapia y, según su entorno, los profesionales no descartan que deba someterse a una nueva cirugía más adelante.
En ese contexto, en las últimas horas volvió a comunicarse con sus seguidores al publicar una foto desde una camilla del sanatorio Trinidad, en Palermo. Junto a la imagen, dejó un mensaje cargado de fuerza y optimismo: “Cuarta etapa de quimioterapia. ¡Vamos que se puede! Aflojar, nunca. Gracias”.
Desde que decidió contar públicamente su diagnóstico, Medina eligió mantenerse muy presente en las redes sociales, donde suele compartir reflexiones y palabras de aliento dirigidas a quienes atraviesan situaciones similares.
En uno de esos posteos, expresó: “Pensaba en lo importante que es valorar los afectos. Muchas veces la vida nos lleva a vivir corriendo y sin tener tiempo para nada. Y la realidad es que tenemos que poder parar pensar en nosotros y en nuestra gente querida”.
En la misma línea, sumó una reflexión personal: “Muchas veces vivimos enfocados en preocupaciones o problemas que quizás no depende de nosotros la solución, pero lo mismo nos angustiamos. No siempre podemos tener el control de todo y eso nos afecta. Soltemos, y aprendamos a disfrutar de la familia, afectos y gente que queremos. Basta de estar todo el día pensando en aquello que no podemos controlar”.
