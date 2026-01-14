Nuevo amor: Julieta Díaz se dejó ver otra vez en pareja en la Costa argentina
Luego de separarse hace tan solo unos meses, la actriz argentina ya encontró un nuevo amor que fue revelado por unas postales a los besos.
El verano siempre trae consigo historias de amor inesperadas, y esta vez la protagonista es una de las actrices más respetadas y queridas del ambiente artístico nacional. Julieta Díaz fue captada disfrutando de una escapada veraniega en la costa argentina, pero lo que llamó la atención no fue solo su presencia en uno de los destinos más elegidos por los turistas, sino la compañía que eligió para estos días de relax.
Las fotos de la actriz junto a un misterioso hombre no tardaron en viralizarse, marcando lo que parece ser el inicio de una nueva etapa afectiva.
Para Julieta, el último año representó un tiempo de introspección y cambios profundos. Luego de transitar una separación que tuvo una importante repercusión mediática, la artista optó por mantener un perfil extremadamente reservado, enfocándose en su vida personal y profesional lejos de los escándalos. Sin embargo, el entorno veraniego, con su mezcla de sol y mar, parece haber sido el escenario ideal para que la actriz se permitiera mostrarse nuevamente en público con alguien especial.
Un almuerzo frente al mar y un beso revelador
A pesar de que Díaz siempre ha sido una ferviente defensora de su intimidad, los flashes lograron retratar un momento que habla por sí solo. El encuentro tuvo lugar en un restaurante de un conocido punto turístico, donde la pareja compartió una mesa ubicada estratégicamente junto a una ventana. El hombre que la acompañaba lucía un estilo relajado, acorde a la temporada, vistiendo una remera blanca, un suéter verde claro y pantalones negros.
Lo que comenzó como una charla amena durante el almuerzo escaló rápidamente en gestos de cariño. En un instante de la comida, ambos acortaron las distancias y se fundieron en un beso, una acción que terminó de confirmar los rumores de romance que ya circulaban en el ambiente. Esta muestra de afecto dejó en evidencia la excelente sintonía y la química que existe entre ellos, sugiriendo que la relación, aunque incipiente, avanza a paso firme.
El misterio del nuevo compañero y el deseo de volver a amar
La primicia fue lanzada en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer los pormenores del hallazgo. Ochoa hizo hincapié en la discreción con la que Julieta suele manejarse, lo que explica por qué, hasta el momento, la identidad de su nuevo acompañante sigue siendo un enigma para la prensa del espectáculo. Nadie en su círculo cercano ha soltado prenda sobre quién es el hombre que logró conquistar el corazón de la intérprete.
Este nuevo capítulo en la vida de la actriz llega meses después de un anuncio importante. En abril de 2025, Julieta había confirmado públicamente el fin de su relación con Gervasio Troche, un vínculo que había nacido en 2020 bajo el particular contexto de la pandemia.
Ya en aquel entonces, la actriz se había mostrado abierta a la posibilidad de reconstruir su vida sentimental, manifestando su intención de no cerrarle las puertas al corazón. Hoy, con estas imágenes en la costa, parece que aquel anhelo finalmente se concretó, devolviéndole la sonrisa en medio de su descanso estival.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario