Nuevo amor: Julieta Díaz se dejó ver otra vez en pareja en la Costa argentina

El misterio del nuevo compañero y el deseo de volver a amar

La primicia fue lanzada en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer los pormenores del hallazgo. Ochoa hizo hincapié en la discreción con la que Julieta suele manejarse, lo que explica por qué, hasta el momento, la identidad de su nuevo acompañante sigue siendo un enigma para la prensa del espectáculo. Nadie en su círculo cercano ha soltado prenda sobre quién es el hombre que logró conquistar el corazón de la intérprete.

Este nuevo capítulo en la vida de la actriz llega meses después de un anuncio importante. En abril de 2025, Julieta había confirmado públicamente el fin de su relación con Gervasio Troche, un vínculo que había nacido en 2020 bajo el particular contexto de la pandemia.

Ya en aquel entonces, la actriz se había mostrado abierta a la posibilidad de reconstruir su vida sentimental, manifestando su intención de no cerrarle las puertas al corazón. Hoy, con estas imágenes en la costa, parece que aquel anhelo finalmente se concretó, devolviéndole la sonrisa en medio de su descanso estival.